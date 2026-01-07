Báo Hàn Quốc chỉ ra "vũ khí bí mật" của HLV Kim Sang Sik trước U23 Jordan

""Phép thuật" của Kim Sang Sik đánh bại đội bóng có vé dự World Cup 2026! Chiến thuật "lính đánh thuê" gây bão khắp châu Á! Việt Nam đánh bại Jordan bằng hai pha đá phạt mang về chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch U23 châu Á", tờ SportNews của Hàn Quốc giật tít ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân bảng A tối 6/1.

U23 Việt Nam "gieo sầu" với U23 Jordan ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Sau tấm huy chương vàng SEA Games 33, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở đấu trường châu Á, khi chơi áp đảo trước U23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia) khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong hiệp 1.

Đình Bắc mở tỷ số cho "Rồng vàng" trên chấm phạt đền ở phút 15, trước khi trung vệ Hiểu Minh đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt ở phút 42 sau một pha tổ chức đá phạt góc bên cánh phải.

Nhận hai bàn thua nhưng U23 Jordan không thể thay đổi cục diện trận đấu trong hiệp 2 khi U23 Việt Nam chơi phòng ngự chắc chắn, thậm chí suýt chút nữa đã có thêm bàn thắng ở phút bù giờ nếu như pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Quốc Cường không đưa bóng đập trúng xà ngang đi ra ngoài một cách đáng tiếc.

Dù vậy, chiến thắng với tỷ số 2-0 đủ giúp U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A khi trận đấu giữa Saudi Arabia với Kygryzstan sau đó ít giờ có tỷ số 1-0 với thắng lợi thuộc về đội chủ nhà.

""Phép màu của Kim Sang Sik" một lần nữa tỏa sáng trên đấu trường châu Á. Đội tuyển U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đã khởi đầu thành công tại VCK U23 châu Á với chiến thắng hoàn hảo trước cường quốc bóng đá Jordan đến từ Trung Đông. Nên nhớ Jordan là một đội bóng mạnh đại diện cho châu Á tại World Cup 2026", tờ SportNews nhấn mạnh chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Insidevina của Hàn Quốc lại chỉ ra "vũ khí bí mật" để giúp U23 Việt Nam gây sốc bằng chiến thắng đầu tiên trong lịch sử khi đụng độ đội bóng Tây Á (trước đó Việt Nam từng có ba lần đối đầu với Jordan ở cấp độ U23 nhưng chưa một lần chiến thắng).

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

"Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, các tình huống cố định đã trở thành một vũ khí lợi hại trong bóng đá Việt Nam. Trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33, Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-0, nhưng đã ghi bàn thắng quyết định từ một quả phạt góc để giành chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính 3-2", tờ Insidevina bình luận.

"Quá trình tập trung vào các tình huống cố định đã mang lại hiệu quả. Điều này đã được chứng minh trong các giải đấu trước đây, và các cầu thủ đã tập trung vào việc áp dụng các tình huống cố định trong các buổi tập và chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Chiến thắng này, một lần nữa, được giành được nhờ các tình huống cố định, khiến kết quả càng thêm ý nghĩa", tờ báo Hàn Quốc dẫn lời HLV Kim Sang Sik sau trận đấu.

"Phép màu của Kim Sang Sik đã phát huy tác dụng. Việt Nam đánh bại Jordan 2-0, giành chiến thắng đầu tiên tại giải châu Á", trang FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc cũng nhấn mạnh chiến thắng của U23 Việt Nam trên đất Saudi Arabia.

"HLV Kim Sang Sik đã có khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng trong trận đấu mở màn giải đấu. Việt Nam đã giành được chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trước Jordan bằng lối chơi hoàn toàn áp đảo trước đối thủ", tờ báo của Hàn Quốc bình luận.