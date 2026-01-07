Nguyễn Hiểu Minh: “Chiến thần” chuyên giải quyết bế tắc cho U23 Việt Nam

Vài nét về trung vệ Nguyễn Hiểu Minh Sinh ngày 5/8/2021, tại Hà Nội, cao 1m84. Anh trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sau đó, Hiểu Minh khoác áo đội bóng chuyên nghiệp PVF-CAND từ năm 2022. Mùa giải 2024-2025, Hiểu Minh cùng CLB PVF CAND giành quyền thăng từ giải hạng Nhất lên V-League. Mùa giải 2025-2026 là mùa giải đầu tiên Hiểu Minh thi đấu tại giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam. Cho đến nay, Hiểu Minh đã có 52 lần ra sân trong màu áo PVF-CAND, ghi được hai bàn thắng. Hiểu Minh lần đầu khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam năm 2024. Hiện nay, anh có 19 lần khoác áo đội bóng này (tính đến sau trận gặp U23 Jordan tối 6/1), ghi được 4 bàn thắng. Hiểu Minh lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia vào ngày 14/10/2025. Anh chỉ mới có một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi được một bàn thắng.

Tối 6/1, Hiểu Minh ghi một bàn thắng cho U23 Việt Nam vào lưới U23 Jordan trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia), ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Bàn thắng ấy và trận thắng vừa nêu giúp U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải U23 châu Á, giúp chúng ta tạm vượt lên dẫn đầu bảng A.

Vượt qua đồng đội rất nổi tiếng Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hiểu Minh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam – U23 Jordan.

Điều đáng nói ở chỗ, Hiểu Minh không chỉ hay một trận duy nhất gặp U23 Jordan tối qua, anh luôn chơi hay ở hầu hết các trận đấu quốc tế trước đó. Cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND không chỉ ghi bàn ở giải đấu này, mà còn ghi được khá nhiều bàn thắng trong vài tháng vừa rồi, theo một kịch bản quen thuộc: Lên tham gia tấn công trong các tình huống cố định rồi dứt điểm ghi bàn.

Hiểu Minh (4) hiện là phương án hữu hiệu để giải quyết bàn thắng cho U23 Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

“Chiến thần” trong khu vực cấm địa của đối phương

Tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 năm ngoái, Nguyễn Hiểu Minh ghi được hai bàn, đều vào lưới U23 Lào ở vòng bảng. Anh trở thành một trong hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam tại giải đấu ấy, ngang với số bàn thắng của chân sút chủ lực Nguyễn Đình Bắc.

Ở SEA Games 33, diễn ra tháng 12 năm ngoái, Nguyễn Hiểu Minh ghi một bàn thắng cho U23 Việt Nam, trong trận gặp U23 Malaysia ở vòng bảng, góp công vào chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Xen giữa hai giải đấu nói trên của đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Hiểu Minh ghi một bàn cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại Asian Cup 2027, trong trận đấu gặp Nepal trên sân Thống Nhất (TPHCM), hồi tháng 10/2025.

Tình huống xảy ra ở phút thứ 5, Hiểu Minh trong pha lên tham gia tấn công từ tình huống đá phạt góc của đội nhà, anh đánh đầu dội vào một hậu vệ Nepal, đưa bóng bay vào lưới. Một số nguồn cho rằng đây là tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Suman bên phía Nepal, nhưng một số nguồn khác vẫn công nhận bàn thắng cho Hiểu Minh.

Điều đáng chú ý ở chỗ, trận đấu với Nepal vào ngày 14/10/2025 chỉ là trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của Hiểu Minh, ở một giải đấu quốc tế chính thức.

Hiểu Minh là chìa khóa giải quyết bế tắc của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Hải Long).

Hôm qua, Hiểu Minh lại ghi bàn tại một giải quốc tế cấp châu Á. Lần này, anh ghi bàn cho đội U23 Việt Nam vào lưới U23 Jordan, khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ra quân tại vòng chung kết (VCK) U23 châu lục.

Việc Hiểu Minh liên tục ghi bàn cho các đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế, cho thấy năng lực tham gia tấn công, kỹ năng dứt điểm của cầu thủ này rất đáng nể. Anh có thể ghi bàn bằng đầu, bằng chân, có thể "đè người" hậu vệ đối phương để tung ra những pha đánh đầu vừa kỹ thuật vừa uy lực, đồng thời cũng có thể dứt điểm bằng chân rất khéo léo.

Chưa hết, trung vệ đang khoác áo CLB PVF-CAND có thêm kỹ năng chiếm lĩnh khoảng không rất lợi hại.

Ví dụ như trong bàn thắng vào lưới U23 Jordan tối qua, trong khi rất nhiều người cho rằng Hiểu Minh sẽ phải tranh bóng bổng với hàng thủ U23 Jordan, anh lại âm thầm “lẻn” ra sau lưng các hậu vệ đội bóng Tây Á, nhẹ nhàng đệm bóng tầm thấp rất gọn gàng, không khác gì một tiền đạo.

Việc Hiểu Minh liên tục ghi bàn cho các đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam theo kịch bản lặp đi lặp lại: Lên tham gia tấn công trong các tình huống cố định, giải quyết bàn thắng cho đội nhà, cho thấy đây là phương án tấn công được tính toán kỹ của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik, chứ không đơn thuần là những tình huống ăn may.

Trụ cột của toàn đội, một trong những cầu thủ luôn thi đấu tỉnh táo nhất (Ảnh: Hải Long).

Trong phương án tấn công này, Hiểu Minh là chìa khóa khai thông thế bế tắc cho đội nhà, chứ anh không hề xuất hiện trong khu vực 16m50 của đối phương cho có lệ.

“Hòn đá tảng” trước các đợt cuồng phong bên phần sân nhà

Xuất sắc trong việc hỗ trợ tấn công, Hiểu Minh cũng xuất sắc luôn ở nhiệm vụ chính của một hậu vệ, đó là ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương.

Trước các tiền đạo Jordan vừa nhanh vừa khỏe, Hiểu Minh không hề lép vế. Anh hầu như chiến thắng đối thủ trong mọi pha tranh chấp tay đôi. Chưa hết, khi các đồng đội xung quanh bị vượt qua, cầu thủ này trở thành chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy, “dọn dẹp” hết mọi đường chuyền mang tính xuyên phá của đối phương.

Khi AFC và Ban tổ chức trận đấu U23 Việt Nam – U23 Jordan bầu chọn Hiểu Minh là cầu thủ xuất sắc nhất trận, họ không chỉ nhìn vào bàn thắng của Hiểu Minh ở phút 42, mà còn nhìn tổng thể cách Hiểu Minh thực hiện nhiệm vụ phòng ngự.

Cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND có đầy đủ các yếu tố để hình thành nên một trung vệ giỏi trong bóng đá hiện đại: Thể hình tốt (1m84), khả năng đọc tình huống giỏi, kỹ năng cắt bóng tốt, thi đấu điềm tĩnh, có đầu óc.

Nếu không tính thủ môn Trần Trung Kiên (1n91), Hiểu Minh là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam hiện nay. Anh tận dụng rất tốt thể hình của mình, để ngăn chặn các pha bóng bổng dội vào khu vực cấm địa của U23 Việt Nam.

"Hòn đá tảng" trong phòng ngự (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Còn ở khả năng cản phá bóng trên mặt sân, Hiểu Minh làm người hâm mộ nhớ lại hình ảnh của các trung vệ tài năng Đỗ Văn Khải và Vũ Như Thành ngày nào, mẫu trung vệ giỏi đoạt bóng trong chân đối thủ bằng kỹ thuật tranh cướp bóng, chứ không phải bằng sự băm bổ và các pha phạm lỗi nguy hiểm.

Cựu HLV đội tuyển U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, bình luận về hàng phòng ngự của U23 Việt Nam nói chung và Hiểu Minh nói riêng: “Hàng hậu vệ có thể điểm mạnh nhưng cũng có thể là điểm yếu của U23 Việt Nam. Gọi đây là điểm yếu vì trên băng ghế dự bị, chúng ta không có trung vệ nào đủ sức thay thế Hiểu Minh khi cần”.

“Các trung vệ còn lại của U23 Việt Nam vào lúc này không có sự đồng đều như thế hệ gần nhất trước họ từng có, với những Việt Anh, Thanh Bình gần như có trình độ ngang nhau. Những người dự bị cho Hiểu Minh hay Lý Đức như Võ Anh Quân và Lê Văn Hà ít được thi đấu tại V-League, nên chất lượng thực sự của họ vẫn là dấu hỏi lớn?”, ông Tuấn nói thêm.

Trong bối cảnh không có người thay thế xứng đáng vai trò của Hiểu Minh, giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước thầm hy vọng cầu thủ này có thể đảm bảo phong độ và thể lực xuyên suốt giải U23 châu Á năm nay, qua đó giúp U23 Việt Nam có sự ổn định đến hết giải.

Một khi Hiểu Minh ổn định về thể lực và phong độ, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn sẽ giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự. Đồng thời, chúng ta luôn có một phương án săn bàn đáng tin cậy, trong các tình huống bóng cố định bên phần sân đối phương.