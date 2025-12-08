Lễ thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Đoàn TTVN dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh tham dự lễ thượng cờ gồm các cán bộ đoàn và các vận động viên (VĐV) của đội tuyển bơi quốc gia.

Lễ thượng cờ Việt Nam tại SEA Games 33, được tổ chức tại Bangkok chiều nay (Ảnh: Quý Lượng).

Có mặt tại buổi lễ, kình ngư 18 tuổi Trịnh Trường Vinh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự lễ thượng cờ, tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động và tự hào được đứng trong hàng ngũ của TTVN có mặt tại sự kiện trọng đại này. Từ đó tôi càng thêm quyết tâm để thi đấu tốt hơn, góp phần cùng các đồng đội đóng góp chung vào thành công của TTVN”.

Không chỉ là nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của mỗi đoàn tại đại hội, lễ thượng cờ tại SEA Games 33 còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và bền vững.

Khi quốc kỳ các quốc gia Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là biểu tượng sinh động cho tinh thần “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” mà ASEAN đã nhiều lần khẳng định trong các tuyên bố chung của mình.

Các VĐV Việt Nam trong lễ thượng cờ (Ảnh: Quý Lượng).

Ông Nguyễn Hồng Minh (giữa), trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 (Ảnh: Quý Lượng).

Từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á đầu tiên (năm 1959) đến nay, SEA Games luôn được xem là một diễn đàn gắn kết hơn là tranh đua, nơi thể thao trở thành cây cầu nối giữa các dân tộc. Lễ thượng cờ, vì vậy, chính là khoảnh khắc khơi dậy cảm giác tự hào, đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm chung tay vun đắp hòa bình, hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững trong khu vực.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, hướng tới một khu vực gắn kết, bao trùm, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy hợp tác nhân văn giữa các quốc gia.

Với Đoàn TTVN, khoảnh khắc Quốc kỳ được kéo lên tại Bangkok không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và hữu nghị thông qua thể thao.

Mỗi VĐV tham dự SEA Games không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực. Đây là tinh thần đã, đang và sẽ tiếp tục tạo nên một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng và đầy khát vọng.

Đối với lực lượng VĐV, HLV đóng quân tại Chonburi, lễ thượng cờ thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien (Pattaya, Chonburi, Thái Lan).