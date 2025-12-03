Khoảnh khắc Đình Bắc toả sáng giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào

Bóng đá nam là môn thi đấu mở màn tại SEA Games 33, và trận ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Lào ngày 3/12 được xem như "phát súng đầu tiên" của đoàn thể thao nước nhà, mở màn cho những thử thách phía trước.

U22 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn U22 Lào nhờ đội hình có chiều sâu, thi đấu ổn định cùng nhau trong suốt cả năm qua. Tuy nhiên trước U22 Lào, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã rất vất vả để giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Trước đó, các học trò của HLV Kim Sang Sik được "thử lửa" liên tục qua những chuyến tập huấn, du đấu Trung Quốc, Qatar, đến chức vô địch U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á 2026 toàn thắng.

Phút 28, U22 Việt Nam mới có được bàn mở tỉ số vào lưới U22 Lào. Từ tình huống dốc bóng bên cánh phải, Minh Phúc căng ngang loại bỏ thủ thành Lokphathip, "dọn cổ" cho Đình Bắc đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0.

Sự phấn khởi kéo dài chưa đến 5 phút thì U22 Việt Nam lại bất ngờ để thủng lưới. Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Lào đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang. Khampane có mặt đúng thời điểm, tung cú đệm bóng ở cự ly gần, gỡ hòa ở phút 33.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok Jun, U22 Lào đã thể hiện lối chơi tấn công hiếm thấy so với bóng đá Lào trước đây. Khi mang bộ khung ấy sang SEA Games 33, cộng thêm chuyến tập huấn dài ngày tại Chonburi, rõ ràng Lào không phải chỉ đá để học hỏi.

Phút 60, không khí trên sân Rajamangala nóng rực hơn bao giờ hết khi HLV Kim Sang Sik nổi nóng với trọng tài sau pha bóng Đình Bắc ghi bàn bị từ chối do trước đó trọng tài đã cho rằng Quốc Việt đã rơi vào việt vị, HLV người Hàn Quốc phải nhận một thẻ vàng để hạ nhiệt.

Trong ngày U22 Việt Nam thi đấu nhọc nhằn trước đối thủ, Đình Bắc trở thành điểm sáng với cú đúp. Phút 74, Đình Bắc bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa và thực hiện quả đá phạt, bóng vọt xà và cầu thủ CLB Công an Hà Nội đã không có được cú hat-trick.

Các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn thể hiện rõ sự nhọc nhằn khi đối đầu với một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Những phút còn lại của trận đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có hàng loạt cơ hội nhưng tỉ số vẫn chỉ dừng lại ở tỉ số 2-1.

Thế trận giằng co kéo dài suốt 90 phút cho đến tận hồi còi mãn cuộc. Dù thắng U22 Lào 2-1, màn trình diễn của U22 Việt Nam cho thấy đây là trận đấu hoàn toàn không dễ dàng để giữ trọn 3 điểm.

Dù giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân SEA Games 33 trước U22 Lào, màn trình diễn thiếu sắc sảo của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho hành trình hướng đến mục tiêu Huy chương vàng. Ở lượt trận còn lại, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12.