Báo Indonesia so sánh giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

U23 Thái Lan thua ngược cay đắng 1-2 trước U23 Australia

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có màn trình diễn trái ngược ở lượt trận mở màn giải U23 châu Á. Trong khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Jordan thì “Voi chiến” gây thất vọng khi thua ngược với tỷ số 1-2 trước U23 Australia.

U23 Thái Lan hứng chịu thất bại 1-2 trước U23 Australia (Ảnh: FAT).

Với thất bại này, U23 Thái Lan lâm vào thế khó. Họ buộc phải chiến đấu mạnh mẽ để giành kết quả tốt trước U23 Iraq và U23 Trung Quốc ở hai lượt trận còn lại. Trong khi đó, U23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp sớm nếu thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai.

Các tờ báo Indonesia cũng rất quan tâm tới màn trình diễn của hai đội bóng Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải đấu này. Tờ Tribunnews có bài viết: “Hai bộ mặt trái ngược của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á”.

Tờ báo của Indonesia so sánh: “U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu hoàn hảo ở giải U23 châu Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã cho thấy nhiều nét tích cực trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Với kết quả này, U23 Việt Nam còn xếp trên U23 Saudi Arabia ở bảng A. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sáng cửa giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, U23 Thái Lan không thể tận hưởng niềm vui giống như U23 Việt Nam. Ban đầu, họ thi đấu rất tốt trước U23 Australia và có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 7 do công của Pichitchai Sienkrathok. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, thảm họa xuất hiện với “Voi chiến” khi hậu vệ Phon-Ek Jensen nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm.

Thi đấu với 10 người, U23 Thái Lan đánh mất thế trận vào tay U23 Australia. Hệ quả, họ đã để đội bóng xứ Chuột túi xuyên thủng lưới hai bàn liên tiếp. Trận thua trước U23 Australia đẩy U23 Thái Lan xuống đáy bảng D. Đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thực sự gặp khó trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp”.

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Jordan (Ảnh: AFC).

Tờ Superball có dòng tít: “Không thể theo bước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan gục ngã trong thế thiếu người trước U23 Australia”. Tờ báo này cho rằng U23 Thái Lan nắm trong tay lợi thế khi vượt lên dẫn trước từ sớm nhưng phải trả giá vì tấm thẻ đỏ của Phon-Ek Jensen, dẫn tới việc thua ngược 1-2 trước U23 Australia.

“Thất bại này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan không thể nối gót đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã gây ấn tượng khi thắng 2-0 trước U23 Jordan trong trận mở màn và đứng đầu bảng A”, tờ Superball bình luận.

Vào lúc 21h hôm nay (9/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan trên sân King Abdullah Sports City Hall.