Vinicius nổi nóng, suýt đánh nhau với HLV Diego Simeone

Real Madrid đã đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trong trận siêu cúp Tây Ban Nha tại Jeddah (Saudi Arabia) vào đêm qua (8/1). Hai bàn thắng của Los Blancos được thực hiện bởi Federico Valverde và Rodrygo.

Vinicius nổi nóng với HLV Simeone (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, màn trình diễn đỉnh cao của hai đội trên sân King Abdullah lại bị lu mờ bởi những phút hỗn loạn cuối trận. Theo tờ AS, kênh Movistar Plus ghi lại cảnh Simeone liên tục trêu chọc Vinicius từ hiệp một. Thuyền trưởng Atletico được cho là đã nói: “Florentino Perez sẽ đá cậu khỏi Real Madrid. Hãy nhớ tới lời tôi nói”.

Không dừng lại, HLV Simeone tiếp tục chọc tức Vinicius ở thời điểm khác. Lần này ông yêu cầu tiền đạo của Real Madrid “lắng nghe những lời la ó” trên khán đài.

Cao trào bùng nổ ở phút cuối, khi Vinicius được rút ra sân nhường chỗ cho Arda Guler. Ngay lập tức, anh phản ứng gay gắt với HLV Simeone. Rất may, các đồng đội ở Real Madrid, HLV Xabi Alonso cùng ban huấn luyện đã can thiệp kịp thời, để tránh được xung đột nghiêm trọng. Trọng tài Busquets Ferrer đã rút thẻ vàng cho Vinicius, đồng thời phạt Simeone vì hành vi thiếu kiềm chế.

Vinicius nhận thẻ vàng khi suýt đánh nhau với HLV Simeone (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Simeone từ chối nói sâu về vụ việc. Ông chia sẻ: “Vinicius ư? Tôi không muốn bình luận. Từ thời còn thi đấu, tôi luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra trên sân sẽ ở lại trên sân. Tôi tôn trọng Carvajal và tất cả cầu thủ Real Madrid. Tôi chỉ nói với cậu ấy điều mà người ngoài nhìn thấy”.

Ngược lại, HLV Xabi Alonso tỏ ra vô cùng khó chịu trước thái độ của HLV Simeone. Trên tờ Le Journal du Real, ông nói: “Tôi nghe rõ những gì Simeone nói với Vinicius và tôi không thích điều đó. Không thể nói như vậy. Có những giới hạn không thể vượt qua”.

Trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona diễn ra vào lúc 2h ngày 12/1 tại Saudi Arabia.