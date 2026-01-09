Vụ Hậu “Pháo”: Hé lộ danh tính đại gia muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”) tại tòa ngày 8/1, quá trình tại trại giam có 2-3 đối tác đến gặp với mong muốn mua lại Tập đoàn Phúc Sơn. Song có đối tác không đủ năng lực, có đối tác lại cố tình giở chiêu trò.

Qua tiếp xúc với các đối tác, bị cáo nhận thấy ông Nguyễn Duy Kiên là người có tâm, trách nhiệm, đủ năng lực để tiếp nhận Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Trần Tung).

"Bị cáo mong khách hàng tiếp tục bắt tay với anh Nguyễn Duy Kiên. Gần 5 tháng đàm phán với anh Kiên, bị cáo thấy anh là người có tâm, có trách nhiệm và sẽ thực hiện ý nguyện của tôi đến cùng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng", Hậu trình bày.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, đại gia đề nghị mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, cam kết bồi thường gần 7.000 tỷ đồng cho các bị hại là ông Nguyễn Duy Kiên, một doanh nhân gốc Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 1969) được biết đến là nhà sáng lập và là Chủ tịch HĐQT của KITA Group. Pháp nhân đầu tiên của tập đoàn là Công ty cổ phần Thực phẩm Đồ uống F1, thành lập từ năm 2014, hoạt động trong ngành buôn bán đồ uống.

Gần 2 năm sau (tháng 6/2018), doanh nghiệp này tăng vốn gấp 5 lần, lên 100 tỷ đồng, và đổi tên thành KITA Group. Đến tháng 2/2021, KITA Group tiếp tục tăng vốn lên 750 tỷ đồng, ông Nguyễn Duy Kiên và vợ là bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn công ty.

Ông Nguyễn Duy Kiên - Chủ tịch Tập đoàn KITA Group (Ảnh: KITA Group).

Thời gian ngắn sau đó, hàng loạt pháp nhân “họ” KITA như KITA Link, KITA Holdings hay KITA Invest lần lượt xuất hiện. KITA Group trở thành tập đoàn đa ngành, trong đó tập trung vào phát triển bất động sản.

Bên cạnh KITA Group, ông Kiên đóng vai trò quản lý cấp cao và là cổ đông lớn tại nhiều doanh nghiệp thành viên.

Ông Kiên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KITA Land (thành lập cuối năm 2018). Tại CTCP KITA Link (thành lập đầu năm 2019), vị đại gia là cổ đông sáng lập góp 50% vốn, 48% của vợ là bà Trang và 2% của cá nhân tên Đặng Kim Khánh. Doanh nhân này cũng là cổ đông sáng lập góp 70% vốn thành lập CTCP KITA Instruction (thành lập năm 2019).

Ở Công ty cổ phần KITA Invest thành lập năm 2019, ông Nguyễn Duy Kiên là cổ đông sáng lập, góp 40% vốn cùng bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và KITA Group (30%).

Ngoài nắm giữ những vai trò then chốt trong hệ sinh thái KITA Group, ông Kiên đang là Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã chứng khoán: GGG) từ tháng 5/2025. Tháng 8/2025, ông Kiên được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt (mã chứng khoán: RCC).