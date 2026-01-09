Cổ động viên Thái Lan chỉ trích đội nhà, ủng hộ U23 Việt Nam

U23 Thái Lan thua ngược cay đắng 1-2 trước U23 Australia

"Ở SEA Games đội tuyển U23 Thái Lan đã tệ rồi, nhưng họ còn tệ hơn ở giải châu Á. U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn. Các bạn mới là đại diện mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á", tài khoản Traikun Tanomwong đến từ Thái Lan bày tỏ trên trang Asean Football khi chứng kiến đội nhà để thua ngược U23 Australia với tỷ số 1-2 ở trận ra quân bảng C VCK U23 châu Á 2026 tối 8/1.

Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 (Ảnh: FA Thailand).

Ở trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), thực tế đội tuyển U23 Thái Lan đã nhập cuộc rất tốt khi sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7.

Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng bị hậu vệ U23 Australia phá ra nhưng Pichitchai Sienkrathok đã nhanh chân đá bồi, bóng đập trúng chân một hậu vệ của đội bóng xứ sở chuột túi đổi hướng khiến thủ thành Hall không thể cản phá.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, U23 Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người khi hậu vệ Phon Ek Maneekorn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do pha vào bóng thô bạo với đối thủ.

Cục diện trận đấu nhanh chóng đảo chiều khi U23 Australia với lợi thế hơn người đã có bàn gỡ hoà ở phút 27 nhờ được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Ethan Alagich đã không mắc một sai lầm nào đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

U23 Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 10 dẫn tới để thua ngược U23 Australia một cách đáng tiếc (Ảnh: FA Thailand).

Chỉ 2 phút sau, tới lượt Mathias Macallister đã thực hiện cú cứa lòng tung lưới U23 Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, việc chơi thiếu người khiến U23 Thái Lan bất lực tìm kiếm bàn gỡ hoà và chấp nhận trắng tay ở trận ra quân bảng C VCK U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Thái Lan đã bình luận trái ngược trước màn trình diễn thiếu khôn ngoan của các cầu thủ trẻ xứ sở chùa vàng dẫn tới để cho đối thủ ngược dòng giành chiến thắng.

"Cảm thấy tiếc cho U23 Thái Lan quá. Đã mở tỷ số trước nhưng lại dính tấm thẻ đỏ không đáng có. Thật ra xét về mặt tổng thể, U23 Thái Lan đã chơi rất tốt. Làm lại thôi. Tiếp tục chiến đấu nào các bạn", tài khoản Prasert Krobkaew đến từ Thái Lan tiếc nuối về trận thua ngược của đội nhà.

"Thật sai lầm khi vào bóng quyết liệt không cần thiết ở khu vực không mấy nguy hiểm, trong khi đang có bàn thắng dẫn trước. Không biết cầu thủ này nghĩ gì nữa.

Hàng phòng ngự Thái Lan là điểm sáng ở trận đấu này. Chắc chắn, với 11 cầu thủ, chúng ta sẽ có cơ hội. Australia chơi không thật sự nổi bật", tài khoản Yoss Chuenjit cũng đến từ Thái Lan nói thêm.

Trong khi đó, nhiều CĐV Đông Nam Á cũng cảm thấy tiếc nuối cho Thái Lan khi để thua U23 Australia do phải chơi thiếu người.

"Tôi không nghĩ rằng có gì sai với cách chơi của Thái Lan. Nhưng thực sự khó để đối mặt với một trong những đội mạnh nhất châu Á khi chỉ còn 10 người ngay từ rất sớm.. Tôi hy vọng Thái Lan và Việt Nam có thể tiến xa ở giải đấu này", tài khoản Randy Mafaresa đến từ Indonesia bình luận.

"Tôi nghĩ, nếu Thái Lan có đủ cầu thủ, họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, đã có một lỗi rất đáng tiếc của cầu thủ Thái Lan", tài khoản Rice đến từ Singapore khẳng định.

"Thái Lan không có đội hình mạnh nhất ở giải đấu này và chơi với 10 người từ sớm. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ là họ có thể chơi hay như vậy. Tôi đoán tỷ số sẽ là 3-1 hoặc 4-1. Họ đã phòng thủ khá tốt và phản công hiệu quả. Australia không cho thấy họ là một đội mạnh. Cố gắng trong trận sau nhé Thái Lan!", tài khoản Trần Quốc Bảo chốt lại.