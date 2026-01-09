Xe ben tông nữ công nhân tử vong ở TPHCM

Ngày 9/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm nữ công nhân tử vong.

Vụ tai nạn làm nữ công nhân tử vong thương tâm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 8h30 cùng ngày, tài xế điều khiển xe ben biển số 61C-253.xx trên đường DH1, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi đến điểm giao với đường N12, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 60B2-743.xx do chị B.T.T.H. (25 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển. Vụ va chạm làm chị H. bị xe ben cán tử vong tại chỗ, chiếc xe máy lọt dưới gầm xe ben và bị phương tiện này kéo đi khoảng 30m.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08 Công an TPHCM) và Công an phường Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.