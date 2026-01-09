Patê Cột Đèn Hải Phòng bị vạ lây, tiểu thương lo vắng khách sau vụ thịt bẩn

Những ngày qua, cơ quan chức năng thông báo tiêu hủy hàng nghìn hộp "patê Cột Đèn Hải Phòng" do công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long sản xuất vì liên quan tới thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đáng chú ý ở chỗ, tên gọi của sản phẩm này lại trùng với patê Cột Đèn từ lâu trở thành món ăn nổi tiếng tại thành phố cảng Hải Phòng.

Patê Cột Đèn đã trở thành món ăn cần thử trên bản đồ ẩm thực Hải Phòng (Ảnh: Món ngon Hải Phòng).

Do vậy, rất nhiều người hiểu lầm về sản phẩm patê truyền thống chợ Cột Đèn. Thậm chí, không ít thực khách bày tỏ sự lo ngại về chất lượng của món đặc sản địa phương.

Được biết, patê vốn là món ăn có xuất xứ từ Pháp, du nhập vào Việt Nam và được người Việt điều chỉnh cách chế biến sao cho phù hợp khẩu vị người bản địa. Tại Hải Phòng, món ăn được nâng tầm thành đặc sản, gắn với địa danh cụ thể.

Tên gọi "patê Cột Đèn" là từ chỉ chung cho món patê bán ở chợ Cột Đèn, nay thuộc phố Chùa Hàng (ở quận Lê Chân cũ, Hải Phòng). Hiện khu phố có hơn chục gia đình kinh doanh món patê truyền thống, bán hàng chục năm qua.

Trước đó, Sở Du lịch Hải Phòng đã đưa món patê Cột Đèn vào danh sách bản đồ ẩm thực, nhằm giới thiệu tới thực khách những món ăn không thể bỏ lỡ khi tới thành phố cảng.

Các tiểu thương khẳng định, những mẻ patê được làm và tiêu thụ sạch trong ngày (Ảnh: Món ngon Hải Phòng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hậu, chủ một cơ sở nằm ở đầu phố Chùa Hàng cho biết, quán kinh doanh từ thời ông bà rồi truyền lại cho con cháu. Chủ tiệm cho biết, mỗi ngày quán làm 2 mẻ sáng và chiều, bán hết sạch trong ngày và không để hàng tồn tới hôm sau.

"Chúng tôi kinh doanh hàng chục năm nên có kinh nghiệm ước tính lượng khách mua ra sao để biết cần làm bao nhiêu hàng mỗi ngày. Ngày thường, quán tiêu thụ khoảng 50kg patê nhưng dịp lễ Tết số lượng sẽ gấp đôi hoặc hơn", anh Hậu nói.

Chủ tiệm khẳng định, công thức làm món patê Cột Đèn ở phố Chùa Hàng được các quán hàng học hỏi lẫn nhau, hương vị tương đối giống nhau, không có nhiều khác biệt. Để làm được mẻ patê ngon, nguyên liệu tươi mới là yếu tố quan trọng, chiếm tới 80%.

Trong đó, thịt lợn sẽ lấy trực tiếp từ lò mổ. Một số hàng chọn phần vai, mông, nhưng gia đình anh Hậu thích lựa phần nạc thăn. Mỡ cũng sử dụng loại mỡ phần, không lấy mỡ lá mỏng. Gan lợn cần tuyển chọn loại gan bánh tẻ hồng tươi mới dậy mùi thơm đặc trưng của patê.

Cách đó vài căn nhà, gia đình chị Linh, chủ một tiệm patê Cột Đèn bán kèm bánh mỳ cũng tấp nập khách vào ra từ sáng sớm.

Chị Linh cho biết, thay vì xay nhuyễn mỡ cùng gan và thịt, người làm sẽ để mỡ thành sợi dài, lót một lớp mỏng dưới đáy nồi và hầm suốt 6-7 tiếng. Trong quãng thời gian này người nấu bếp cần căn chỉnh nhiệt độ duy trì.

Mỗi mẻ patê ra lò cần đảm bảo phần mỡ tan ra giữ cho lớp patê mềm ẩm, béo nhưng không ngấy ngán. Lúc úp ngược nồi, lớp mỡ còn lại mỏng, trong như hòa cùng màu của patê. Đây cũng là điểm khác biệt lớn với nhiều loại pate trên thị trường.

Ngoài ra, patê ở đây không đóng hộp sắt bảo quản như các loại đồ đóng hộp thông thường. Do làm tươi mới và bán trong ngày nên khi mua về, thực khách để trong ngăn mát tủ lạnh, bảo quản tối đa 7 ngày. Tùy theo lựa chọn của khách có thể mua loại 500gram hoặc 1kg với giá khoảng 200.000 đồng/kg.

Trước câu hỏi về việc "patê Cột Đèn Hải Phòng" đang bị hiểu lầm trên nhiều nền tảng mạng xã hội, một số tiểu thương khẳng định họ cũng bị vạ lây.

Chợ Cột Đèn xưa nay là phố Chùa Hàng, Hải Phòng, là nơi xuất hiện món patê nên lấy tên gọi "patê Cột Đèn" (Ảnh: Món ngon Hải Phòng).

"Chúng tôi chế biến patê theo phương pháp truyền thống và tiêu thụ ngay tại thị trường địa phương, không liên quan tới patê đóng hộp do công ty đang gây tranh cãi sản xuất", đại diện một cửa tiệm có truyền thống kinh doanh 30 năm sản xuất món patê Cột Đèn lên tiếng.

Ngoài ra, người này cũng bày tỏ mong muốn người tiêu dùng có những đánh giá công tâm, không ảnh hưởng tới các giá trị ẩm thực truyền thống vốn được gây dựng bằng sự nghiêm túc, tâm huyết suốt nhiều năm qua.