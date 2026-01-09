Tình cảnh trái ngược của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á

Đông Nam Á chỉ có hai đại diện dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, gồm U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Hiện tại, sau lượt đấu thứ nhất giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A, với 3 điểm. U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0 ngày 6/1.

Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik tạm xếp trên đội chủ nhà Saudi Arabia (cũng có 3 điểm), nhờ hơn chỉ số phụ (Saudi Arabia chỉ thắng U23 Kyrgyzstan 1-0).

U23 Việt Nam nhiều cơ hội vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Nếu U23 Việt Nam tiếp tục thắng U23 Kyrgyzstan trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng, diễn ra tối nay (9/1), chúng ta nhiều khả năng sẽ sớm giành vé vào vòng tứ kết.

Ngược lại, đại diện còn lại của bóng đá Đông Nam Á tại giải U23 châu Á năm nay là U23 Thái Lan khởi đầu không tốt. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng thua ngược U23 Australia 1-2. U23 Thái Lan mở tỷ số trong trận đấu diễn ra tối qua, ngay từ phút thứ 8, do công của Boonlha.

Dù vậy, chỉ 3 phút sau, Maneekorn của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ, sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Australia.

Chơi thiếu người, U23 Thái Lan thua liên tiếp hai bàn ở các phút 29 và 30, lần lượt do công của Alagich và Macallister. U23 Australia bảo toàn chiến thắng 2-1 cho đến hết trận.

U23 Thái Lan có nguy cơ bị loại sớm (Ảnh: AFC).

Thất bại trước U23 Australia khiến U23 Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Ở bảng D của U23 Thái Lan và Australia, còn có hai đội U23 Trung Quốc và Iraq. Cả hai đội này đều được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan.

Ngày 11/1 tới đây, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Iraq. Sau đó, ngày 14/1, đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng sẽ chạm trán với U23 Trung Quốc. Khả năng U23 Thái Lan thua cả hai trận đấu này không nhỏ.

So với lực lượng tham dự SEA Games 33 hồi tháng 12/2025, U23 Thái Lan mất đến 11 vị trí, do các cầu thủ này bị CLB chủ quản của họ rút về tham dự Thai-League, chứ không cho họ dự giải U23 châu Á 2026.

Trong đó, ngay cả tiền đạo chủ lực Yotsakorn Burapha cũng không có trong danh sách dự giải U23 châu Á năm nay. Tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 33.

Việc thiếu Yotsakorn Burapha cùng 10 cầu thủ khác từng dự Đại hội thể thao Đông Nam Á càng khiến cho U23 Thái Lan thêm khó khăn, khiến họ suy yếu. Mới qua lượt trận đầu tiên, đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng đã bị điểm mặt là một trong những đội yếu nhất, có khả năng chia tay quốc gia chủ nhà giải U23 châu Á là Saudi Arabia ngay sau vòng bảng.