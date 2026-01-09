Vì sao ông trùm lừa đảo Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc?

Ông trùm Chen Zhi (áo xanh) bị dẫn độ (Ảnh: SCMP).

Campuchia tước quốc tịch Chen Zhi

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc (MPS) hôm 8/1 thông báo, Chen Zhi, chủ tịch tập đoàn Prince (Prince Group) và là đối tượng bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm xuyên biên giới lớn chuyên đánh bạc và lừa đảo, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc.

Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo một bản tiểu sử lưu trữ trên website của Prince Group, Chen Zhi khởi nghiệp bằng việc mở quán internet và trung tâm trò chơi điện tử tại Phúc Châu, và được mô tả là một “thần đồng kinh doanh trẻ”.

Chen nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị tước bỏ theo một sắc lệnh Hoàng gia do Quốc vương ban hành vào tháng 12 năm ngoái, phù hợp với luật quốc tịch của Campuchia.

Tuyên bố chính thức của Trung Quốc và Campuchia về vụ bắt giữ Chen Zhi vẫn gọi ông là công dân Trung Quốc. Do vậy, khi không còn quốc tịch Campuchia, Chen Zhi được dẫn độ về Trung Quốc.

Chiến dịch phối hợp của Trung Quốc và Campuchia

Chính phủ Campuchia thông báo dẫn độ Chen Zhi về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 7/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và theo đề nghị của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc, giới chức trách Campuchia đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc, trong đó có Chen Zhi, sau đó dẫn độ đối tượng này về Trung Quốc.

Theo tuyên bố, chiến dịch này được tiến hành vào ngày 6/1, sau nhiều tháng hợp tác điều tra chung giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc.

Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, xác nhận các vụ bắt giữ được thực hiện theo đề nghị của phía Trung Quốc và dựa trên quá trình điều tra kỹ lưỡng do các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia tiến hành.

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc tuyên bố Chen Zhi đã được dẫn độ thành công nhờ sự hỗ trợ và phối hợp của các cơ quan chức năng Campuchia, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng nữa trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước.

Lực lượng Trung Quốc áp giải ông trùm Chen Zhi (Nguồn: CCTV)

Cáo buộc khiến Chen Zhi bị bắt và dẫn độ

Ở tuổi 27, Chen đã sáng lập Prince Group, một tập đoàn tại Campuchia hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng đến hàng không, đồng thời - theo các công tố viên Mỹ - còn dính líu đến các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Theo bản cáo trạng được đệ trình tại một tòa án ở Brooklyn (Mỹ) vào năm 2025, Chen và các lãnh đạo cấp cao đã mở rộng Prince Group - tập đoàn vận hành hơn 100 pháp nhân kinh doanh tại hơn 30 quốc gia - thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.

Nhiều trung tâm lừa đảo đã sử dụng lao động cưỡng bức, theo các điều tra viên của Liên hợp quốc.

Vụ dẫn độ Chen Zhi diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn truy tố đối tượng này vào tháng 10 năm ngoái với các cáo buộc lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên liên bang Mỹ cũng đã tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mà họ cho là lợi nhuận từ các phi vụ lừa đảo của Chen Zhi.

Bắc Kinh đã điều tra Prince Group từ năm 2020 và Campuchia cho biết Chen bị bắt sau một cuộc điều tra chung với Trung Quốc về tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc xác nhận nhóm tội phạm do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ liên quan đến nhiều hành vi phạm pháp, bao gồm tổ chức các sòng bạc, lừa đảo, hoạt động kinh doanh trái phép, cũng như che giấu và hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ các tội phạm này.

Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật, và các vụ án liên quan đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ ban hành lệnh truy nã đối với một số thành viên chủ chốt ban đầu của đường dây tội phạm do Chen Zhi cầm đầu, đồng thời khẳng định quyết tâm truy bắt và bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang lẩn trốn.

Kể từ khi bị truy tố, Singapore, Thái Lan, Hong Kong và Đài Loan đã thông báo tịch thu hoặc phong tỏa hàng trăm triệu USD tài sản có liên quan đến Chen Zhi.

Hiện chưa rõ Chen Zhi sẽ phải đối mặt với những cáo buộc cụ thể nào. Các tòa án Trung Quốc từng tuyên án tử hình đối với những người liên quan đến các hoạt động lừa đảo, trong đó có hơn 10 người vào năm ngoái vì tham gia các nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới Kokang của Myanmar.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhau để đối phó với các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

“Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia láng giềng, bao gồm Campuchia, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nêu rõ.