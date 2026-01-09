Hòa Liverpool, Arsenal chưa thể bỏ xa Man City

Trận cầu tâm điểm vòng đấu giữa Arsenal và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 vào rạng sáng 9/1, đánh dấu lần đầu tiên hai đội chia điểm không bàn thắng tại Premier League kể từ tháng 8/2015. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi bảy trận toàn thắng ấn tượng của “Pháo thủ” mà còn cho thấy cuộc đua vô địch mùa giải năm nay vẫn còn rất nhiều bất ngờ.

Trước trận đấu, Arsenal được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi Man City đánh rơi điểm số. Đoàn quân của Mikel Arteta nhập cuộc đầy tự tin, với Bukayo Saka liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool bên cánh phải. Ngôi sao người Anh đã có cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu khi cú dứt điểm thấp của anh buộc thủ thành Alisson phải trổ tài cản phá.

Arsenal thi đấu lấn lướt trước Liverpool trong hiệp đấu đầu tiên (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sự tự tin của Arsenal suýt chút nữa bị phá vỡ bởi một sai lầm cá nhân. Đường chuyền về bất cẩn của William Saliba khiến David Raya lúng túng, tạo cơ hội cho Conor Bradley tung cú lốp bóng dội xà ngang. Liverpool đã thể hiện tinh thần phòng ngự kiên cường, điển hình là pha lăn xả chặn cú dứt điểm của Saka trong vòng cấm của Milos Kerkez.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của Arne Slot bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn. Florian Wirtz suýt chút nữa mở tỷ số khi có pha xử lý khéo léo xâm nhập vòng cấm, nhưng trọng tài đã từ chối cho Liverpool hưởng phạt đền sau tình huống Leandro Trossard cắt ngang bước chạy của cầu thủ người Đức. Đội khách tiếp tục gây sức ép, đặc biệt là sau khi Piero Hincapie buộc phải rời sân vì chấn thương. Jeremie Frimpong liên tục gây khó dễ cho người thay thế Hincapie là Myles Lewis-Skelly, dù vẫn thiếu đường chuyền quyết định để tạo ra cơ hội rõ rệt.

Dominik Szoboszlai là tâm điểm trong màn lột xác của Liverpool ở hiệp hai. Tiền vệ người Hungary liên tục tung ra những cú sút xa và phối hợp ngắn tinh tế, khiến Arsenal gặp khó trong việc duy trì cường độ như hiệp một. Szoboszlai đã tiến rất gần bàn mở tỷ số khi cú đá phạt từ vị trí trung tâm của anh chỉ sượt qua nóc lưới.

Liverpool vùng lên trong hiệp hai và làm chủ trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù Szoboszlai thi đấu nổi bật, hai đội vẫn bất phân thắng bại tại Emirates trong một trận cầu giàu tính chiến đấu. Kết quả này chắc chắn khiến HLV Slot và các CĐV Liverpool hài lòng khi “Lữ đoàn đỏ” hiện đã bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 5), củng cố vị trí thứ tư.

Arsenal có cơ hội định đoạt trận đấu ở những giây cuối, nhưng cú đánh đầu của Gabriel từ quả phạt góc phút bù giờ lại đi chệch cột dọc, qua đó nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với Man City, trong bối cảnh đoàn quân của Pep Guardiola cùng Aston Villa vẫn còn trong tầm bám đuổi.