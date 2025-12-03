HLV Kim Sang Sik chia sẻ về thẻ vàng giúp U22 Việt Nam có được bàn thắng

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở lời: “Bao giờ cũng vậy, những trận ra quân ở tất cả các giải đấu đều khó khăn. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Chiến thắng trước U22 Lào mang về 3 điểm quan trọng để hướng tới tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên chúng tôi còn nhiều việc cần cải thiện, hướng đến trận đấu quan trọng với U22 Malaysia để hoàn thành mục tiêu của mình”.

HLV KIm Sang Sik trả lời họp báo sau trận gặp U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Về chiếc thẻ vàng mà ông phải nhận ở phút 60, chiến lược gia người Hàn Quốc lý giải: "Thời điểm đó, tôi buộc phải phản ứng quyết liệt khi trọng tài không công nhận bàn thắng. Rõ ràng ở tình huống đó, Quốc Việt không thể việt vị khi Đình Bắc dứt điểm.

Đó là lý do tôi phải phản ứng quyết liệt với trọng tài để lấy lại công bằng, bất chấp việc nhận thẻ vàng. Rất may là bàn thắng đã được công nhận và tôi hài lòng vì thẻ vàng của mình mang về bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Sau hiệp 1, tôi nói chuyện rất nhiều với các cầu thủ dự bị và lựa chọn trao cơ hội cho họ kể từ phút 60, tùy vào diễn biến trận đấu. Nói chung, tất cả cầu thủ đều khiến tôi hài lòng".

Cuối cùng, chiến lược gia sinh năm 1976 dành lời khen cho U22 Lào: "Họ đang thi đấu ngày càng tiến bộ và gây nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Tôi chúc mừng màn trình diễn của U22 Lào hôm nay. Về phần mình, U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước U22 Malaysia".

HLV KIm Sang Sik nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài ở phút 60 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu giành tấm Huy chương vàng. Ở trận mở màn với U22 Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao về cơ hội thắng đậm.

Sau khoảng thời gian ép sân, U22 Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt ở phút 29. Minh Phúc băng lên cánh phải rồi căng ngang để Đình Bắc đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa đánh bại thủ thành Lokphathip, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên 4 phút sau, hàng thủ U22 Việt Nam đã mắc sai lầm. Từ quả phạt góc, cầu thủ U22 Lào đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành U22 Việt Nam văng ra, Khampane lao vào đệm bóng ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho U22 Lào.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm cao độ và Đình Bắc tỏa sáng với cú sút chéo góc ở phút 60, nâng tỷ số lên 2-1. Trọng tài sau khi trao đổi với trợ lý công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam, dù tình huống này Quốc Việt đã đứng ở vị trí việt vị.

U22 Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U22 Lào và có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33. U22 Lào sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 6/12 còn U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia vào ngày 11/12 để quyết định tấm vé vào bán kết.