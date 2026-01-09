Thắng Atletico, Real Madrid gặp Barcelona ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

Ngày hôm qua (8/1), Barcelona thắng Bilbao 5-0 để ghi tên mình vào trận chung kết. Real Madrid tự tin trong màn so tài với Atletico ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026 tại Saudi Arabia.

Rodrygo ăn mừng bàn thắng vào lưới Atletico (Ảnh: Getty).

HLV Xabi Alonso không có sự phục vụ của Mbappe do chấn thương, nhưng ông vẫn có đầy đủ các quân bài quan trọng như Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho tiền đạo Alvarez.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Real Madrid đã cho thấy sự sắc sảo trong tấn công. Valverde thực hiện cú sút phạt như trái phá, khiến thủ môn Oblak chỉ bay người để làm nền cho siêu phẩm, Real Madrid dễ dàng dẫn trước 1-0.

Sớm gặp bất lợi, Atletico buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong khi Real Madrid thực hiện các đường phản công nguy hiểm. Mặc dù vậy, sự vô duyên của các chân sút khiến hiệp 1 không có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên ngay đầu hiệp 2, Real Madrid phát huy hiệu quả ở các đường bóng tấn công nhanh. Phút 55, Valverde chuyền bóng thuận lợi để Rodrygo thoát xuống, cầu thủ người Brazil dứt điểm chuẩn xác để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Real Madrid.

Vượt qua Atletico, Real Madrid chạm trán Barcelona ở trận chung kết (Ảnh: Getty).

3 phút sau, Atletico có câu trả lời. Llorente và Giuliano Simeone phối hợp ăn ý ở cánh phải, sau đó Giuliano treo bóng thuận lợi để Sorloth đánh đầu dũng mãnh hạ thủ môn Courtois, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Atletico Madrid.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Atletico thi đấu đầy nỗ lực và tấn công áp đảo nhưng họ không cách nào có thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thua 1-2 ở trận derby thành Madrid.

Vượt qua Atletico 2-1 đầy khó khăn, Real Madrid giành quyền vào chơi trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha gặp kình địch Barcelona. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 12/1 tại Saudi Arabia.

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Molina 80'), Giuliano Simeone, Gallagher (Le Normand 46'), Koke (Cardoso 60'), Baena (Griezmann 60'), Sorloth (Almada 74'), Alvarez.

Bàn thắng: Sorloth (58').

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio (Fran Garcia 69'), Rudiger (Mendy 69'), Carreras, Camavinga (Ceballos 87'), Tchouameni, Bellingham, Rodrygo (Mastantuono 87'), Vinicius (Guler 81'), Gonzalo Garcia.

Bàn thắng: Valverde (2'), Rodrygo (55').