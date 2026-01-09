Nhận diện sức mạnh đối thủ U23 Kyrgyzstan của U23 Việt Nam

Sau niềm vui từ chiến thắng ở trận mở màn giải U23 châu Á 2026 trước U23 Jordan, đoàn quân HLV Kim Sang Sik ngay lập tức phải đối mặt với thực tế đầy thử thách trước lượt trận thứ hai bảng A gặp U23 Kyrgyzstan vào 21h ngày 9/1.

Hàng thủ với chiều cao “khủng” của U23 Kyrgyzstan

Khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất đối với hàng công U23 Việt Nam chính là sự hiện diện của thủ thành Nurlanbekov bên phía U23 Kyrgyzstan. Với chiều cao lên tới 1,91m cùng sải tay dài, “người gác đền” này đang là điểm tựa vững chắc nhất của đội bóng Trung Á.

Thủ thành Nurlanbekov của U23 Kyrgyzstan đang có phong độ cao (Ảnh: AFC).

Trong trận đấu mở màn với U23 Saudi Arabia, chính Nurlanbekov là người đã cản phá thành công quả phạt đền của đội chủ nhà, suýt chút nữa giúp đội nhà tạo nên cơn địa chấn.

Bên cạnh đó hàng công của U23 Việt Nam còn phải đối mặt với Khristiyan Brauzman, trung vệ sở hữu chiều cao 1,90m và là ngôi sao giá trị nhất đội hình với mức định giá 450.000 euro trên chuyên trang Transfermarkt.

Brauzman được giới chuyên môn đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu tại bảng đấu. Sự kết hợp giữa thủ môn Nurlanbekov và Brauzman sẽ khiến những quả phạt góc của thầy trò HLV Kim Sang Sik trở nên khó khăn hơn khi phải đối đầu với những cầu thủ có khả năng kiểm soát không gian vượt trội.

Lối chơi đầy khó chịu của U23 Kyrgyzstan

U23 Kyrgyzstan vốn nổi tiếng với lối chơi áp sát nhanh, mạnh mẽ và khả năng tranh chấp tay đôi cực tốt đang trở thành bài toán hóc búa đối với ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Trung vệ Khristiyan Brauzman (áo trắng) sẽ đem đến nhiều thử thách cho U23 Việt Nam (Ảnh: Getty).

Nhìn vào cách U23 Kyrgyzstan chống đỡ trước sức mạnh của Saudi Arabia, có thể thấy hàng công của U23 Việt Nam cần phải có những phương án tấn công đa dạng và sắc sảo hơn. Lối chơi ban bật nhỏ khu vực trung lộ có thể sẽ gặp khó khăn trước những cầu thủ có sải chân dài và không ngại va chạm của đối thủ.

U23 Kyrgyzstan buộc phải giành chiến thắng

Sau trận thua sát nút ngay ngày ra quân, U23 Kyrgyzstan hiện tại không còn đường lui và trận đấu gặp U23 Việt Nam chẳng khác nào một trận "chung kết sớm". Khi một đội bóng bị dồn vào thế chân tường, sức mạnh tinh thần và sự liều lĩnh của họ là điều không thể xem thường.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp sẽ khiến các cầu thủ U23 Kyrgyzstan chơi với hơn 100% khả năng. Điều này sẽ tạo nên áp lực nghẹt thở lên hàng phòng ngự của “Rồng vàng”. Nếu không giữ được sự tập trung và cái đầu lạnh, U23 Việt Nam rất dễ rơi vào bẫy tâm lý và cuốn theo lối chơi của đối thủ.