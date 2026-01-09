Sổ đỏ có ký hiệu chữ T hơn 20 năm trước: Đính chính hay thu hồi?

Gia đình bà Trần Thị Thanh Huyền (Hà Nội) phản ánh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình ngày 11/2/2004 có ký hiệu chữ T ở trang bìa và ghi mục đích sử dụng đất là nhà ở.

Trước những thay đổi của pháp luật đất đai, đặc biệt là khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, bà Huyền lo ngại Giấy chứng nhận đã cấp không còn phù hợp và đặt câu hỏi liệu có thể thực hiện thủ tục cấp đổi hay sẽ bị thu hồi.

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xem xét tính hợp pháp của Giấy chứng nhận cần đặt trong bối cảnh pháp luật tại thời điểm cấp.

Theo phản ánh của công dân, Giấy chứng nhận được cấp vào các năm 2003-2004. Khi đó, việc thể hiện mục đích sử dụng đất và ký hiệu quy ước trong sổ địa chính cũng như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính.

Theo hướng dẫn tại thông tư này, đất ở được ký hiệu bằng chữ T. Do vậy, việc sổ đỏ của gia đình bà Huyền có ký hiệu chữ T phản ánh đúng quy ước ghi nhận mục đích sử dụng đất ở tại thời điểm cấp, không phải là dấu hiệu bất thường dẫn đến việc thu hồi.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, bà Huyền cần liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để rà soát lại toàn bộ hồ sơ địa chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn.

Việc rà soát nhằm xác định rõ thông tin về thửa đất, đặc biệt là mục đích sử dụng đất, có phù hợp với hồ sơ và quy định pháp luật tại thời điểm cấp hay không.

Trong trường hợp qua rà soát phát hiện có sai sót về thông tin thửa đất, trong đó có sai sót về mục đích sử dụng đất thể hiện trên sổ đỏ, thì người sử dụng đất được thực hiện thủ tục đính chính. Việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024. Trình tự, thủ tục cụ thể được hướng dẫn tại mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Ngược lại, trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định sổ đỏ đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp, thì thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi thu hồi phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo mục XV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Từ trường hợp của bà Huyền, cơ quan quản lý khuyến nghị người dân đang sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp từ nhiều năm trước, nếu phát sinh vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định mới của Luật Đất đai 2024, cần chủ động liên hệ chính quyền địa phương để được rà soát, hướng dẫn cụ thể.