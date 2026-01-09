U23 Việt Nam - U23 Kyrgyzstan (21h hôm nay): Thẳng tiến vào tứ kết?

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan trong khuôn khổ vòng đấu bảng giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 21h tối nay, trên sân King Abdullah tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trận thắng 2-0 trước U23 Jordan hôm 6/1 giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có cùng 3 điểm với chủ nhà U23 Saudi Arabia, nhưng chúng ta tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

U23 Việt Nam sẵn sàng giành vé vào tứ kết (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, chiến thắng trước U23 Jordan giúp U23 Việt Nam giải quyết đáng kể bài toán tinh thần. Các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik giờ đây tự tin rằng chúng ta có thể thành công tại giải đấu châu lục.

Về mặt chuyên môn, các cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay sở hữu kỹ thuật tốt. Kỹ năng kiểm soát bóng của cầu thủ U23 Việt Nam tốt hơn so với không ít đối thủ mà chúng ta đã đụng độ trong thời gian gần đây.

Trước U23 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 hồi tháng 12/2025, các cầu thủ Việt Nam giữ bóng rất tốt, phối hợp nhịp nhàng khiến hàng thủ U23 Thái Lan rối loạn, trước khi họ bị thủng lưới đến 3 bàn trong hiệp hai và hiệp phụ, dù trước đó U23 Thái Lan dẫn trước 2-0.

Sau đó, ở trận ra quân gặp U23 Jordan hôm 6/1, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ, gây sức ép liên tục cho đội bóng Tây Á, rồi dẫn trước 2 bàn trong hiệp một. Sau đó, U23 Việt Nam bảo vệ thành quả của mình trong hiệp hai, bảo toàn chiến thắng 2-0.

Kỹ năng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam rất tốt (Ảnh: Hải Long).

Thành ra, trước U23 Kyrgyzstan, nhiều khả năng đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ, có thể điều chỉnh lối chơi nhanh hay chậm tùy ý chúng ta. Một khi cầu thủ U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, phối hợp tốt hơn đối thủ, cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam sẽ nhỉnh hơn.

Vấn đề còn lại của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan chỉ là chúng ta cần thận trọng với các pha đua tốc độ của các tiền đạo đối phương. U23 Kyrgyzstan sở hữu những cầu thủ tấn công có tốc độ cao, nên hàng thủ U23 Việt Nam cần chơi có chiều sâu.

Những trung vệ gồm Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh phải bọc lót tốt cho nhau. Ngoài ra, họ cần sự phối hợp nhịp nhàng và sự hỗ trợ tốt từ các hậu vệ biên, với mục đích luôn có đủ người để phong tỏa cầu thủ tấn công của U23 Kyrgyzstan.

Tin rằng với năng lực chuyên môn của những nhân tố có chất lượng tốt mà chúng ta đang sở hữu, U23 Việt Nam sẽ “khóa” được các điểm mạnh của U23 Kyrgyzstan.

Đồng thời, U23 Việt Nam sẽ phát huy được những điểm mạnh nhất của mình, gồm sự khéo léo, khả năng khai thác các tình huống cố định, để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của U23 Kyrgyzstan. Chiến thắng nằm trong tầm tay của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 1-0.