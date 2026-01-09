Sinner được dự đoán sẽ giành 4 Grand Slam trong năm 2026

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu tay vợt người Mỹ Sam Querrey đưa ra dự đoán bất ngờ về cuộc đua giành Grand Slam giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trong năm 2026. Hiện tại, Alcaraz đang dẫn trước 6-4 trong cuộc so tài trực tiếp với Sinner.

Sinner được đánh giá cao hơn Alcaraz trước thềm mùa giải 2026 (Ảnh: Reuters).

Ở mùa giải năm ngoái, Alcaraz đánh bại tay vợt người Italy ở chung kết Roland Garros, US Open còn Sinner thắng đối thủ Tây Ban Nha ở chung kết Wimbledon. Ngoài ra ở chung kết ATP Finals 2025, Sinner thắng Alcaraz để lên ngôi vô địch.

Sam Querrey nhận định: "Theo tôi, Jannik Sinner sẽ giành cả 4 Grand Slam năm nay, còn Alcaraz sẽ không có được danh hiệu nào". Quan điểm của cựu tay vợt người Mỹ khiến nhiều người bất ngờ, khi Alcaraz đang là tay vợt số một thế giới và là hạt giống số một ở Australian Open 2026.

Alcaraz không được đánh giá cao khi bước vào Australian Open 2026 từ ngày 18/1 đến 1/2. Tay vợt người Tây Ban Nha chưa vô địch Grand Slam tại Australia, năm ngoái anh dừng bước ở tứ kết sau khi thua Novak Djokovic.

Alcaraz, Sinner, Djokovic không dự giải đấu nào trước thềm Australian Open 2026. Ở giải đấu Brisbane International 2026 tại Australia, Daniil Medvedev đang là ứng cử viên vô địch số một khi anh vào tứ kết và gặp Kamil Majchrzak vào 17h hôm nay (9/1).