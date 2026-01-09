Tổng thư ký FAM bất ngờ được tuyên trắng án, trở lại chiếc ghế quyền lực

"Ủy ban điều tra độc lập (IIC) kết luận rằng ông Azman không phạm bất kỳ sai phạm nào, nhưng ông ấy đã có sự tắc trách trong công tác quản lý,

Ban kỷ luật của FAM trước đó đã đình chỉ chức vụ của ông ấy, nhưng sau khi được minh oan, ông ấy có thể trở lại vai trò của mình ngay lập tức", ông Datuk Yusoff Mahadi, quyền chủ tịch FAM công bố trong ngày 8/1 về kết quả điều tra của IIC liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ dẫn tới án phạt của FIFA với bóng đá Malaysia hồi tháng 9.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman được phục hồi chức vụ sau quá trình điều tra của IIC (Ảnh: NST).

Theo đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị cấm thi đấu 12 tháng và kèm số tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 66 triệu đồng) mỗi người.

Sau đó, FIFA tiếp tục có các án phạt bổ sung huỷ kết quả 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia và khiến thứ hạng của "Bầy hổ Malaya" giảm sút trên bảng xếp hạng thế giới.

Đáng chú ý, ông Datuk Noor Azman Rahman đã bị FAM đình chỉ công tác vào ngày 17/10 năm ngoái, sau khi Ủy ban điều tra độc lập (IIC) bắt đầu điều tra đường dây đứng sau vụ làm giả hồ sơ để nhập tịch cầu thủ.

Chính ông Azman trước đó cũng trở thành người "đứng mũi chịu sào" cho vụ bê bối này, khi ra trả lời trước truyền thông về những "sai sót kỹ thuật" liên quan đến các hồ sơ bất thường của 7 cầu thủ nhập tịch.

Đến giữa tháng 12, IIC công bố kết quả cuộc điều tra và cho biết họ không thể tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch gian dối do thiếu sự hợp tác từ nhiều phía. Và đến hôm nay, FAM quyết định khôi phục chức vụ cho ông Azman, tuyên bố ông không có tội trong vụ làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times, dù được phục hồi chức vụ, nhưng ông Azman sẽ không được tăng lương trong vòng 2 năm tới và ban chấp hành sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của vị Tổng thư ký trong vòng sáu tháng.

"Chúng tôi tuân theo quy trình của IIC. Bất kỳ quyết định nào do ủy ban đưa ra đều phải được tôn trọng," ông Datuk Yusoff Mahadi, quyền chủ tịch FAM giải thích lý do đằng sau việc phục hồi chức vụ cho Azman.

Đáng chú ý, trong các tài liệu điều tra bê bối nhập tịch cầu thủ do FIFA tiến hành đã nhắc đến vai trò của ông Azman, làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu việc ông được phục hồi tư cách thành viên có thể gây ra lo ngại trên phạm vi quốc tế hay không.

Tuy nhiên, ông Yusoff đã làm rõ rằng đây hoàn toàn là một quyết định hành chính nội bộ bên phía Malaysia. "Từ góc nhìn của FAM, đây là quyết định của Ban kỷ luật. Chúng tôi phải tôn trọng điều đó, ngay cả khi FIFA hoặc các bên ngoài khác đã nêu tên những người vi phạm", ông Yusoff khẳng định.