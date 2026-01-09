Vụ 130 tấn thịt nhiễm bệnh: Mẹ bầu nơm nớp lo sợ vì "mới dùng hôm qua"

Món ăn quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình

Vừa đọc thông tin trên báo, anh Thành Vinh (Tuyên Quang) lập tức mở tủ lạnh, nhìn những hộp pate, thịt xay, xúc xích chất đầy bên trong. Những sản phẩm này vẫn còn nguyên tem, chưa hết hạn sử dụng, nhưng anh không dám giữ lại.

“Khi hay tin, tôi vừa sốc vừa phẫn nộ. Nếu thông tin thịt trong kho của doanh nghiệp nhiễm bệnh là đúng thì đó là sự phản bội niềm tin rất nghiêm trọng”, anh bày tỏ.

Những ngày qua, thông tin cơ quan chức năng phát hiện 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh trong kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó khoảng 2 tấn đã được đưa vào chế biến thành sản phẩm, khiến nhiều người bàng hoàng.

Tủ lạnh nhà anh Vinh luôn có sẵn đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ lâu, không ít gia đình xem các loại đồ hộp của công ty này là "món ruột", là "cứu tinh" trong các bữa ăn vội. Bản thân anh Vinh đã dùng sản phẩm 3-4 năm qua. Điều khiến anh day dứt nhất là đứa con 4 tuổi của anh cũng thường xuyên ăn những sản phẩm đóng hộp này.

“Mỗi lần tôi thường mua vài hộp để sẵn trong tủ lạnh, giá khoảng 27.000 đồng/hộp. Không phải ngày nào chúng tôi cũng ăn, nhưng đây là thực phẩm cả nhà tôi, già trẻ, lớn bé đều dùng. Ngoài thịt hộp, nhà tôi còn dùng cả xúc xích của hãng.

Thương hiệu này tồn tại hơn 70 năm, gần như gắn với tuổi thơ của rất nhiều người. Vì tin như vậy nên tôi mới dám cho cả gia đình ăn”, anh Vinh nói.

Anh cho biết, người tiêu dùng không có cách nào kiểm tra chất lượng bên trong, nên chỉ có thể tin vào doanh nghiệp và cơ quan quản lý, tin vào thương hiệu lâu đời được đông đảo người dân tin dùng.

Theo anh, nỗi lo lớn nhất là nguy cơ sức khỏe về lâu dài, nhất là với trẻ nhỏ và người già. Anh cho rằng, ngoài việc xử lý vi phạm đúng người đúng tội, việc công khai thông tin và truy trách nhiệm đến cùng là điều người dân đang chờ đợi.

Gia đình anh Vinh còn dùng xúc xích của thương hiệu này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồng cảnh ngộ, anh Vũ Đức Toàn (TP Hải Phòng) cho biết, gia đình anh thực sự hoang mang khi thông tin trên được công bố, đặc biệt trong bối cảnh vợ anh đang mang thai.

“Giờ nghĩ lại những món đồ hộp cả nhà vẫn ăn hằng ngày mà thấy lạnh người. Không ai ngờ thực phẩm quen thuộc như vậy lại có thể tiềm ẩn rủi ro. Nhà tôi ăn đồ hộp Hạ Long như một thói quen mấy chục năm nay. Vợ tôi đang mang thai, cũng mới dùng một hộp hôm qua, nên giờ cứ thấy bất an. Chúng tôi không thể yên tâm được”, anh Toàn chia sẻ.

Không chỉ là người sử dụng lâu năm, anh Toàn còn là tiểu thương trực tiếp phân phối các sản phẩm đồ hộp Hạ Long tại địa phương.

Cửa hàng của anh Toàn bán nhiều mặt hàng đóng hộp của công ty nói trên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cửa hàng gia đình anh Toàn từng bán nhiều mặt hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Trong đó, pate cột đèn và thịt xay giá 26.000 đồng, thịt hấp khoảng 37.000 đồng, cá ngâm dầu khoảng 40.000 đồng. Theo anh Toàn, tại Quảng Ninh, đồ hộp Hạ Long gần như là "thương hiệu quốc dân".

“Khi có khách hỏi mua đồ hộp, gần như mặc định là hỏi đồ hộp Hạ Long”, anh nói.

Anh Toàn cho biết, trước mắt, tiệm tạp hóa của anh tạm thời dừng bán toàn bộ sản phẩm liên quan, không đưa ra thị trường thêm nữa. Anh Toàn cũng chủ động liên hệ với đơn vị phân phối để làm rõ vụ việc

“Người bán như chúng tôi cũng là người tiêu dùng. Không ai muốn vô tình đưa rủi ro sức khỏe về cho chính gia đình mình và hàng xóm”, anh chia sẻ.

Từ món ăn gây sốt đến cú sốc niềm tin

Không chỉ những gia đình đã gắn bó với đồ hộp Hạ Long suốt nhiều năm, vụ việc còn làm dấy lên cảm giác hụt hẫng trong nhóm người tiêu dùng trẻ - những người từng tìm đến sản phẩm này vì sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua.

Ở TPHCM, anh Trọng Phúc (27 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) nhớ lại thời điểm pate cột đèn Hạ Long từng gây sốt, được nhiều người gọi vui là “món ăn tuổi thơ” và liên tục xuất hiện trong các clip trải nghiệm trên mạng xã hội.

“Có một dạo, trên TikTok rộ lên món này, người ta nhắc nhiều đến thương hiệu mấy chục năm tuổi. Tôi cũng tò mò tìm mua đủ loại”, anh Phúc kể.

Dù không thực sự hợp khẩu vị, anh Phúc cho biết điều khiến anh ấn tượng là câu chuyện thương hiệu và mức độ phủ sóng của sản phẩm. Theo anh Phúc, nhiều người tìm mua pate cột đèn hay các sản phẩm đồ hộp Hạ Long không chỉ vì tiện lợi, mà vì cảm giác an tâm gắn với một thương hiệu lâu đời.

“Đó không phải món ăn xa lạ, mà giống như một biểu tượng ký ức. Vì thế, khi nghe về vụ thịt nhiễm bệnh, tôi thấy buồn nhiều hơn”, anh nói.

Nhiều TikToker từng chia sẻ clip trải nghiệm pate cột đèn khiến món này càng được nhiều người biết tới (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng từ tâm lý ấy, chị Phương Vũ (Hà Nội) cho biết gia đình chị đã sử dụng đồ hộp Hạ Long hơn 10 năm, qua nhiều lần thay đổi bao bì và mẫu mã. Theo chị, điều khiến gia đình lo lắng không chỉ là những bữa ăn đã qua, mà là cảm giác bất an kéo dài sau khi thông tin được công bố.

“Tôi thực sự sốc. Trước giờ cứ nghĩ mua trong siêu thị lớn, thương hiệu lâu đời thì an tâm, nhất là những món ăn nhanh dùng cho cả nhà. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Giờ nhìn lại những món đồ hộp trong bếp, tôi vẫn thấy lo. Gia đình tôi đã quyết định ngưng sử dụng, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng”, chị Vũ chia sẻ.