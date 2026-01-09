Chiến sự Ukraine đã gây nhiều tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần cho cả hai bên (Ảnh minh họa: Skynews).

Rộ tin Nga sử dụng tên lửa Oreshnik tập kích mục tiêu Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, những chi tiết mới đã được hé lộ về việc bắt giữ các tàu chở dầu ở Biển Caribe và Đại Tây Dương. Hóa ra, phần lớn thủy thủ đoàn trên những tàu này là công dân Ukraine.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc tập kích đường không quy mô lớn vào khu vực Dnipropetrovsk, dẫn đến việc mất điện và nước hoàn toàn trên toàn khu vực. Đồng thời, có tin cho biết dường như Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik đánh trúng mục tiêu ở Lvov, miền Tây Ukraine.

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Ukraine

Dự kiến cuộc tấn công sẽ được nối lại theo hướng Zaporizhia. Lực lượng Moscow đã giải tỏa làng Berestok.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 8/1. Moscow đang gia tăng sức ép, liên tục mở rộng vùng kiểm soát khiến Kiev gồng mình chống đỡ (Ảnh: Military Summary).

Video được định vị địa lý từ các khu nông trại ở Konstantinovka xác nhận các báo cáo rằng bộ binh Nga đang tập trung ở đó để tiến hành các cuộc đột kích vào phía nam thành phố. Trong những ngày gần đây, RFAF đã đẩy mạnh hoạt động tại khu vực này.

Ở phía bắc tỉnh Donetsk, các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga đã tiến sâu tới 15km vào phía sau tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine (RFAF) để đến làng Lozove. Theo báo cáo của Ukraine, lực lượng Moscow được cho là xuyên thủng và vượt qua các tuyến phòng thủ của đối phương.

Ukraine bác tin đã thất thủ ở Andriivka, tỉnh Sumy

Kyiv Independent đưa tin, nhóm lực lượng Kursk của Ukraine ngày 8/1 đã phủ nhận việc lực lượng Moscow kiểm soát làng Andriivka ở tỉnh Sumy, bất chấp báo cáo trái ngược từ bản đồ do kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) công bố một ngày trước đó.

Tin tức này xuất hiện khi quân đội Nga (RFAF) đang cố gắng mở rộng khu vực chiến sự dọc theo khu vực biên giới giữa các tỉnh Sumy và Kharkov.

Làng Andriivka, cách biên giới Nga chưa đầy 5km, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow vào tháng 6/2025 và được quân đội Ukraine (AFU) giành lại vào tháng 8 cùng năm. Sau các cuộc tiến công của Nga ở tỉnh Sumy vào mùa thu và mùa đông, ngôi làng này một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy giao tranh.

Giành giật từng ngôi nhà, góc phố ở cánh tây Zaporizhia

Theo kênh ZOV Military, trên mặt trận phía tây Zaporizhia, tại Primorskoe, lính dù Nga đang chiến đấu ở phía bắc khu định cư. Các trận chiến rất ác liệt, hàng ngày Ukraine đều cử các nhóm xung kích tiến hành phản công.

Tình hình rất khó khăn, binh sĩ cả 2 bên đều không thể thò đầu lên hay ra khỏi hầm trú ẩn, bầu trời thực sự "bão hòa" với UAV FPV. Hơn 500 chiếc được sử dụng hàng ngày trên một khu vực bởi nhiều đơn vị thuộc lực lượng Moscow và Kiev.

Phần phía bắc Primorskoe rất khó khăn cho các hoạt động tấn công chủ động, binh lính đôi bên di chuyển từ nhà này sang nhà khác, từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, từ hầm trú ẩn này sang hầm trú ẩn khác theo kiểu bàn cờ, giành giật từng ngôi nhà, góc phố.

Tại Stepnogorsk, lính dù Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn khu dân cư. Họ đang nỗ lực hết sức để vượt qua địa hình trống trải, tiến về phía bắc, quét sạch các vị trí của đối phương.

Tại khu dân cư Lukyanovskoe, RFAF đang tấn công vị trí AFU trên địa hình trống trải. Các trận chiến vẫn tiếp diễn gần các khu dân cư Lukyanovskoe, Pavlovka và Novoyakovlevka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh tây Zaporizhia ngày 8/1. Kiev có dấu hiệu vỡ trận trước sức ép mạnh mẽ của lực lượng Moscow (Ảnh: ZOV Military).

Trên cánh tây Zaporizhia, giáp ranh với Dnipropettrovsk, trong khi giao tranh ác liệt giành quyền kiểm soát các cứ điểm gần Zheleznodorozhny đang diễn ra ở vùng lân cận Huliaipole và phía tây, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã kiểm soát thêm một ngôi làng nữa ở sườn phía bắc, kênh Rybar đưa tin.

Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 36 thuộc Tập đoàn quân số 29 RFAF vượt sông Gaichur tại một điểm khác và tiến đến bờ trái. Điều này cũng được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi trong những ngày gần đây, cho phép lính xung kích di chuyển tự do hơn. Việc tiến xa hơn về phía bắc Bratskoye sẽ cho phép quân đội Nga hình thành gọng kìm bao vây Pokrovskoe từ phía tây và cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế.

Ở khu vực trung tâm, dọc theo tuyến Priluki - Varvarovka, tình hình vẫn còn mờ mịt. Sau một loạt các cuộc phản công thất bại, lực lượng Kiev đã giảm đáng kể hoạt động của họ ở khu vực xung quanh các làng này. Rõ ràng, việc đột phá vào Rivnepillia là bất khả thi, Bộ chỉ huy Kiev dường như đã chuyển trọng tâm sang các cuộc phản công nhằm chiếm lại các vị trí gần Huliaipole.

Sau khi đã cạn kiệt tiềm lực trong các cuộc phản công liên tục vào tháng 12, lực lượng Kiev một lần nữa không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của "Tàu tốc hành Viễn Đông" bên phía Nga. Nỗ lực nhằm ổn định tình hình chỉ giúp Ukraine tạm thời làm chậm bước tiến của RFAF. Giờ đây, lực lượng Moscow lại một lần nữa đẩy đối phương tiến xa hơn về phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 8/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công trên các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Giao tranh dữ dội quanh Liman

Kênh KrasnolimanskyFront cho biết, tình hình xung quanh thành phố Liman (Lyman) vẫn diễn biến phức tạp. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi đối phương, cắt đứt tuyến đường Koroviy Yar - Karpovka và tiếp tục phát triển vòng quanh làng. Việc xác định và loại bỏ lực lượng Kiev ở Koroviy Yar đang tiếp diễn.

RFAF đã chiếm được một số cứ điểm và đang tiến về phía tuyến đường Aleksandrovka - Koroviy Yar, chiếm giữ ga đường sắt Novoselovka. Giao tranh tiếp tục diễn ra về phía các công sự gần ngã tư số 11.

Quyền kiểm soát đã được binh sĩ Nga mở rộng trong khu vực rừng về phía Olgovka. Họ đang hoạt động trong vành đai rừng dọc theo Seversky Donets đồng thời đã tiến vào Svyatogorsk.

Bản đồ chiến sự Nga -Ukraine tại Liman ngày 8/1. Moscow tấn công theo các mũi tên đỏ, Kiev phản đòn trên các mũi tên xanh (Ảnh: Krasnolimansky Front).

Trong khi hầu hết các khu vực thuộc địa bàn phụ trách của Quân khu phía Bắc RFAF đang trải qua giai đoạn tạm lắng do điều kiện thời tiết xấu đi, tin tích cực vẫn tiếp tục xuất hiện từ khu vực Liman. Sau nhiều năm, quân đội Nga một lần nữa đang tiến gần đến Svyatogorsk, kênh Rybar xác nhận.

Năm 2022, lực lượng Moscow buộc phải từ bỏ thành phố trong cuộc phản công của Ukraine. Mặt trận sụp đổ nhanh chóng, và các chiến binh Nga rút lui để tránh bị bao vây.

Hiện nay, có hình ảnh giám sát khách quan từ khu vực này, xác nhận sự hiện diện của lính xung kích Nga trên đường tiến vào Svyatogorsk. Rõ ràng, họ đã đến được đó trong điều kiện tuyết rơi dày đặc, làm hạn chế hoạt động của UAV.

Vẫn chưa rõ chắc chắn lực lượng Moscow đang tiến đến từ hướng nào. Việc đột phá có thể thực hiện được thông qua những khu rừng rộng lớn dọc bờ sông Seversky Donets và một số con đường đất nối Svyatogorsk với Yarovaya lân cận.

Đồng thời, phía đông Yarovaya, ga xe lửa Novoselovka, nơi giao tranh ác liệt diễn ra trong vài tháng qua, đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga phát triển trên trục Aleksandrovka - Karpovka, chiếm giữ một số cứ điểm và cắt đứt đường tiếp tế dọc theo con đường giữa các làng.

Bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn, lính xung kích Nga vẫn tiếp tục đột phá thành công ở một số khu vực, tận dụng lợi thế của địa hình tự nhiên và các khu rừng rộng lớn. Nếu họ củng cố hoàn toàn vị trí của mình ở vùng lân cận Svyatogorsk, giao tranh đô thị dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong những tuần tới.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công trên các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkor xác nhận, quân đội Nga đột phá rất nhanh vào Svyatogorsk, tiến được khoảng 4km. Một UAV trinh sát đã dẫn đường cho binh sĩ RFAF và hỗ trợ cuộc đột kích bằng cách thả bom đạn xuống các vị trí đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột kích thần tốc, mở rộng vùng kiểm soát, áp sát làng Svyatogorsk (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine phản công, chiếm lại phía bắc Rodinske

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Kiev đã nối lại các cuộc phản công ở Rodinske, nơi họ chiếm lại các vị trí ở phía bắc với diện tích khá khiêm tốn, 0,32km², kênh AMK Mapping cho biết.

Sau khi điều kiện thời tiết được cải thiện, Lữ đoàn 20 AFU gần đây đã phát động một loạt các cuộc phản công ở phía bắc thành phố, giành lại quyền kiểm soát trường trung học và chiếm được một dãy nhà trong khu vực trạm cứu hỏa. Các nhóm xung kích khác đột nhập vào các con phố dân cư thấp tầng ở phía bắc, củng cố vị trí ở phần lớn khu vực này và tăng cường các vị trí trước đây nằm trong vùng xám hỗn hợp.

AFU đang có những nỗ lực nhằm vượt qua trường trung học, trong khi lực lượng Moscow liên tục tiến hành các cuộc ném bom dữ dội vào các vị trí đối phương trong khu vực trường học, trạm cứu hỏa và trên các con phố thấp tầng.

Các nhóm xung kích RFAF tiếp tục tấn công trên các con phố phía đông bắc, nơi họ đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát một phần vùng xám. Giao tranh qua lại cũng tiếp diễn ở tây nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Rodinske ngày 8/1. Lực lượng Kiev lợi dụng sự lỏng lẻo trong phòng tuyến Moscow để phản công, giành lại nhiều vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Đồng thời, lực lượng Kiev cũng phát động một loạt các cuộc phản công theo hướng Udachne, giành lại 1,39km². Sau khi quân đội Nga chiếm được mỏ than Pokrovsk, AFU đã giành lại các khu rừng trồng trong các khe núi phía tây. Từ đó, họ đang thâm nhập theo từng nhóm nhỏ về phía trường học Udachne và các công trình nông nghiệp, nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ.

Trong khi đó, RFAF nối lại các hoạt động đột phá ở phía bắc mỏ than Pokrovsk sau khi điều kiện thời tiết được cải thiện, và đang cố gắng chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng ở đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây bắc Pokrovsk ngày 8/1. Lực lượng Kiev phản công, giành lại một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đột phá ở Konstantinovka

Ở đông bắc Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công và đạt được những tiến bộ mới ở 4 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping cho biết.

Binh sĩ Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Novomarkove. Họ chiếm được khu rừng phía tây và phần còn lại của các hàng cây chắn gió ở hai bên sông Siverskyi Donets về phía bắc. Các mũi khác san bằng chiến tuyến ở vùng rừng phía nam và bắt đầu tiến xa hơn về phía tây theo hướng Markove.

Về phía tây nam, quân đội Nga tiếp tục tiến về hướng Fedorivka, nơi họ củng cố được các vị trí mới trong khe núi, tăng cường vị trí ở vùng rừng phía tây.

Về phía nam, gần đây, RFAF củng cố vị trí ở đông nam Virolyubivka, trên bờ nam của nhánh sông Bilenka. Lực lượng Kiev sau đó đã thực hiện một số cuộc phản công để đánh bật những binh sĩ Nga này, nhưng bất thành.

Về phía đông nam, quân Nga tiếp tục tiến từng bước về phía tây Chasov Yar. Họ củng cố vị trí dọc theo đường sắt và chọc thủng các công sự của đối phương ở vùng rừng tây bắc Mykolaivka, áp sát rìa tây bắc ngôi làng. Các nhóm xung kích khác tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía tây bắc, nơi họ đã chiếm được các vị trí mới ở 2 vùng rừng khác nhau. Có thêm 5,68km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 8/1. Lực lượng Moscow đẩy mạnh đột phá theo các mũi tên đỏ từ Chasov Yar. Kiev phản ứng yếu ớt theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Tại trung tâm Konstantinovka, lực lượng Moscow tăng cường các hoạt động tấn công và chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở phía nam thành phố, giành được 3,74km².

Sau khi được tăng cường quân tiếp viện, Trung đoàn Xe tăng số 10 RFAF đã vượt qua "tọa độ lửa" do UAV Ukraine thiết lập tại khu vực hào chống tăng ở giao lộ đường cao tốc, củng cố vị trí trong các khu rừng và tiến sâu hơn về phía bắc vào khe núi.

Từ đó, họ di chuyển xa hơn về phía bắc theo từng nhóm nhỏ, đến làng Illinivka, rồi phân tán, chủ yếu vào các khu vực phía bắc và đông nam. UAV ném bom hạng nặng của Ukraine đang cố gắng loại bỏ càng nhiều lính bộ binh Nga càng tốt, trước khi các nhóm xung kích của AFU tiến hành các cuộc truy quét.

Ngoài ra, bộ binh Nga củng cố thêm nhiều vị trí trong các khu rừng phía bắc hồ chứa Kleban-Bykske, cũng như trong các khu rừng ở phía tây bắc, và tăng cường các cuộc xâm nhập về phía ngoại ô phía nam Berestok.

Ở phía đông bắc, sau khi nhận được quân tiếp viện đáng kể, lực lượng Moscow tăng cường nỗ lực và thiết lập một cứ điểm lớn ở phía đông thành phố. Họ đã chiếm được phần còn lại của các tòa nhà và đường phố dân cư cho đến tận đường cao tốc phía đông nam ga xe lửa Konstantinovka, và bắt đầu tiến sâu vào nhà ga và thậm chí xa hơn về phía tây bắc đến Công viên Metalurh.