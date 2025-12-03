HLV U22 Lào: "Tôi tự hào dù kết quả không được như mong đợi"

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Ha Hyeok Jun cho biết: "Tôi tin rằng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi cần tập trung vào hồi phục, rồi mới tính đến trận gặp U22 Malaysia".

HLV Ha Hyeok Jun hài lòng về sự tiến bộ của U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định về bàn thua thứ hai của U22 Lào, khi ban đầu trọng tài đã thổi việt vị: "Chúng tôi cần phải xem lại tình huống đó. Lúc đầu trọng tài đã phất cờ báo việt vị, khi cho rằng cầu thủ U22 Việt Nam đã chắn tầm nhìn của thủ môn chúng tôi.

Nhưng sau đó, trọng tài lại thay đổi quyết định và công nhận bàn thắng. Vì thế, chúng tôi cần phải xem lại để xác định tính chính xác".

Cuối cùng, HLV Ha Hyeok Jun thể hiện sự tôn trọng với U22 Việt Nam: "Tôi tin rằng U22 Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước đây. Tuy nhiên, Lào đã có những tiến bộ nhất định so với các trận đấu gần nhất. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo".

U22 Việt Nam bước vào SEA Games 33 với mục tiêu giành tấm Huy chương vàng. Ở trận mở màn với U22 Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, đoàn quân HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao về cơ hội thắng đậm.

U22 Lào đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau khoảng thời gian ép sân, U22 Việt Nam đã tạo nên sự khác biệt ở phút 29. Minh Phúc băng lên cánh phải rồi căng ngang để Đình Bắc đệm bóng ở trung tâm vòng cấm địa đánh bại thủ thành Lokphathip, mở tỷ số 1-0.

Tuy nhiên 4 phút sau, hàng thủ U22 Việt Nam đã mắc sai lầm. Từ quả phạt góc, cầu thủ U22 Lào đánh đầu đưa bóng bật xà ngang khung thành U22 Việt Nam văng ra, Khampane lao vào đệm bóng ở cự ly gần gỡ hòa 1-1 cho U22 Lào.

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm cao độ và Đình Bắc tỏa sáng với cú sút chéo góc ở phút 60, nâng tỷ số lên 2-1. Trọng tài sau khi trao đổi với trợ lý công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam, dù tình huống này Quốc Việt đã đứng ở vị trí việt vị.

U22 Việt Nam bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 trước U22 Lào và có được 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 33. U22 Lào sẽ đối đầu U22 Malaysia vào ngày 6/12 còn U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia vào ngày 11/12 để quyết định tấm vé vào bán kết.