HLV Kim Sang Sik chỉ ra vũ khí nguy hiểm giúp U23 Việt Nam chiến thắng

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin trước U23 Jordan trong trận mở màn giải U23 châu Á tại Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thi đấu hợp lý trong hiệp 1 và có hai bàn thắng do công của Đình Bắc và Hiểu Minh để dẫn trước đối thủ 2-0.

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sau trận thắng Jordan (Ảnh: VFF).

Sang hiệp 2, U23 Jordan ép sân toàn diện nhưng không tài nào xuyên thủng lưới của U23 Việt Nam. Chiến thắng quý giá này giúp cho "Những chiến binh sao vàng" rộng cửa giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang Sik nói về "vũ khí" nguy hiểm của U23 Việt Nam, đó là các tình huống cố định. Cả hai bàn thắng của "Rồng vàng" trong trận đấu này đều đến từ bóng chết.

"Trận đấu hôm nay cũng như ở SEA Games, chúng tôi đã có được bàn thắng từ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã thực hiện huấn luyện nhiều các tình huống bóng chết. Nhờ sự tập trung của các cầu thủ, chúng tôi tiếp tục phát huy được thứ vũ khí nguy hiểm này", HLV người Hàn Quốc cho biết.

Mặc dù U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Jordan nhưng HLV Kim Sang Sik chưa dám nghĩ xa: "Chúng tôi cần phải chuẩn bị, giúp các cầu thủ phục hồi tốt nhất trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Sau đó, dựa vào kết quả ở lượt trận thứ hai, toàn đội mới có mục tiêu và chuẩn bị cho trận gặp U23 Saudi Arabia".

HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ tình trạng chấn thương của các cầu thủ: "Chúng tôi sẽ cần kiểm tra thêm khi toàn đội về khách sạn để biết rõ tình trạng của Xuân Bắc. Trong khi đó, Phi Hoàng và Văn Khang hoạt động tích cực nên đuối sức. Do đó, tôi phải tung Đức Anh vào thi đấu trong vai trò hậu vệ trái. Đáng mừng là cậu ấy đã chơi tốt".

U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U23 Jordan (Ảnh: AFC).

HLV người Hàn Quốc thừa nhận U23 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức trong hiệp 2 và để U23 Jordan lấn lướt. Dù sao, toàn đội đã thi đấu đoàn kết và giữ vững tỷ số 2-0.

Trong trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đã gây bất ngờ khi sử dụng Lê Phát, cầu thủ trẻ tuổi nhất U23 Việt Nam, đá chính trong trận đấu với U23 Jordan. Lê Phát chính là cầu thủ thay thế Bùi Vĩ Hào vào phút chót sau khi cầu thủ của Becamex TPHCM chấn thương.

HLV sinh năm 1976 chia sẻ: "Việc thay đổi cầu thủ vì chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt. Dù ở vị trí nào, chúng tôi cũng có người sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ".

Cùng tham dự họp báo sau trận, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - Cầu thủ xuất sắc nhất trận - cho biết toàn đội đã tiếp cận trận đấu với tinh thần coi mọi đối thủ đều như nhau.

“Trước trận, chúng tôi xác định các đối thủ đều mạnh và toàn đội phải cố gắng tối đa để giành chiến thắng. Ban huấn luyện luôn đặt ra mục tiêu cho từng trận một, thắng từng trận để hướng tới việc vượt qua vòng bảng”, Hiểu Minh nói.

Trung vệ của U23 Việt Nam cũng khẳng định niềm vui chiến thắng cần nhanh chóng được gác lại để tập trung cho thử thách tiếp theo: “Cảm xúc của toàn đội là rất vui, nhưng điều quan trọng nhất là phải hướng tới trận đấu kế tiếp. Chúng tôi cần tập trung hơn nữa để giữ được lối chơi và tinh thần như hôm nay”.

Đánh giá về màn trình diễn của hàng phòng ngự, Nguyễn Hiểu Minh cho rằng sự tập trung là yếu tố then chốt. “Hàng hậu vệ đã chơi chắc chắn. Ở tình huống cuối trận, đối thủ có pha đối mặt nhưng thủ môn Trung Kiên đã rất tập trung để không thủng lưới. Toàn đội cần duy trì sự tập trung đó cho trận đấu tiếp theo”, anh chia sẻ.

Hiểu Minh chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu (Ảnh: VFF).

Chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan mang lại khởi đầu thuận lợi cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời tạo thêm niềm tin để thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn ở chặng đường phía trước.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất muốn hướng tới chiến thắng, trước khi bước vào trận đấu quyết định với U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối cùng.