Đình Bắc: “U22 Việt Nam không sợ đối thủ nào ở SEA Games”

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

"Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn. U22 Lào đã chơi tốt. Đội hình của họ có nhiều cầu thủ lên đội tuyển quốc gia, từng ra sân ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ít ngày trước.

Tôi nghĩ điều quan trọng là U22 Việt Nam giành chiến thắng. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong trận đấu tiếp theo", Nguyễn Đình Bắc chia sẻ cảm xúc sau khi cùng U22 Việt Nam có trận thắng vất vả với tỉ số 2-1 trước U22 Lào chiều 3/12.

Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đình Bắc xứng đáng là người hùng của U22 Việt Nam khi lập cú đúp trong trận đấu. Tuy nhiên chân sút sinh năm 2004 khiêm tốn cho rằng mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện khâu dứt điểm.

“Đây là trận đấu mà U22 Việt Nam hoàn toàn áp đặt thế trận trước U22 Lào, nhưng các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Về khâu dứt điểm, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện trong những ngày tới. Tôi tin là tới trận gặp U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ có tinh thần và chuyên môn tốt nhất để giành chiến thắng", Đình Bắc khẳng định.

Dù có chiến thắng khó khăn trước U22 Lào nhưng U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là sự khởi đầu thuận lợi giúp Đình Bắc và các đồng đội hướng tới mục tiêu tranh Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33.

"Trong bóng đá, chúng ta không thể nói trước được điều gì, nhưng U22 Việt Nam đến Thái Lan với quyết tâm cao nhất và không sợ một đội bóng nào. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng niềm tự hào của một người Việt Nam, cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước.

Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành với U22 Việt Nam. Chúng tôi thi đấu hết mình, cố gắng mang niềm vui đến cho mọi người", Đình Bắc nhấn mạnh.

Với chiến thắng trước U22 Lào, U22 Việt Nam hiện có 3 điểm (hiệu số +1) và tạm dẫn đầu bảng B. Ở trận tiếp theo, U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia vào ngày 11/12, trong khi U22 Lào kết thúc vòng bảng với trận gặp U22 Malaysia vào ngày 6/11 tới.