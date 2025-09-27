Hơn 2.000 VĐV sẵn sàng tranh tài tại giải Aqua Warriors Vân Đồn - Camel Cup

Sáng nay, khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) đã trở nên nhộn nhịp và rực lửa, tràn đầy tinh thần thể thao khi có mặt hơn 2.000 vận động viên nhận số bib và race kit tham gia giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup. Giải đấu do Báo Dân trí và Bolt Event phối hợp tổ chức.

Các vận động viên phấn khởi làm thủ tục đăng ký và nhận race kit trong bầu không khí hứng khởi. Không đơn thuần là bước chuẩn bị trước giờ thi đấu, đây còn là khoảnh khắc khởi đầu cho hành trình chinh phục thử thách, nơi tinh thần thể thao lan tỏa và kết nối những người yêu bơi lội và chạy bộ từ nhiều nơi cùng hội tụ về đặc khu Vân Đồn.

Trong chiều nay, các vận động viên bước vào ngày thi đấu đầu tiên với 3 nội dung hấp dẫn: Open Water Mixed Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Ban Tổ chức hỗ trợ hướng dẫn các vận động viên trong suốt quá trình đăng ký.

Từ khâu hướng dẫn, kiểm tra thông tin đến việc nhận vật phẩm thi đấu, mọi công đoạn đều được sắp xếp khoa học, nhanh chóng và thân thiện, tạo cảm giác thoải mái và yên tâm cho các vận động viên trước giờ thi đấu.

Nữ vận động viên Nashom (Ấn Độ) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất háo hức khi lần thứ hai được tham gia các môn phối hợp và bơi biển. Tôi thật sự vui khi được thi đấu cùng các đồng đội, chúng tôi luôn động viên nhau để cùng nỗ lực hết mình. Mục tiêu của tôi ở giải lần này đơn giản là cố gắng hết sức, không bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước.”

Lần đầu tiên được bố đưa tham dự một giải đấu quy mô lớn, hai anh em sinh đôi Trịnh Phước Anh và Trịnh Đức Anh (10 tuổi) tràn đầy tự tin và háo hức.

Anh Trịnh Nam Bình, bố của hai vận động viên nhí, chia sẻ: “Từ hè năm ngoái, tôi bắt đầu cho các con làm quen với bơi lội và kết hợp chạy bộ. Cả hai đều rất thích và đã từng tham gia một số giải nhỏ ở địa phương. Lần này, khi tham gia nội dung bơi 300m và chạy 2km, tôi mong các con có cơ hội giao lưu, kết bạn, mở mang kiến thức và tích lũy những trải nghiệm đáng nhớ”.

Sự kiện quy tụ đông đảo ở nhiều lứa tuổi, vận động viên quốc tế, từ chuyên nghiệp đến phong trào. Nhiều gia đình cùng tham gia khiến giải đấu thành sân chơi gắn kết và lan tỏa đam mê thể thao.

Tính đến giải đấu lần này, chị Dương Thu Hà và chồng đã có mặt ở cả 4 sự kiện do Báo Dân trí và Bolt Event phối hợp tổ chức. Với chị Hà, đây không chỉ là giải đấu uy tín, quy mô lớn, mà còn là nơi gắn kết gia đình trong cùng một niềm đam mê. Đặc biệt, năm nay bé Nguyễn Tú Anh (9 tuổi) - con gái chị Hà - lần đầu tiên tham gia nội dung Junior Aqua Warriors. Thấy bố mẹ nhiều lần đi thi đấu, Tú Anh háo hức xin được thử sức.

“Tôi mong con sẽ tự tin hơn, bản lĩnh hơn và trưởng thành sau giải đấu này”, chị Hà chia sẻ.

Xuất hiện nổi bật trong màu áo hồng, vận động viên Phạm Quỳnh (Hà Nội) chia sẻ: “Suốt một tuần qua, tôi khá lo lắng khi theo dõi thông tin về cơn bão có thể ảnh hưởng đến khu vực thi đấu ở bãi Dài, Vân Đồn. Vì mới học bơi và lần đầu tham gia giải, tôi sợ thời tiết xấu sẽ tác động đến phần thi đấu. Rất may, đồng đội đã có mặt từ hôm qua và liên tục cập nhật tình hình thời tiết. Tôi thật sự vui khi hiện tại thời tiết đẹp, thuận lợi. Hy vọng mùa giải lần này sẽ diễn ra suôn sẻ và mang đến cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ”.

Ngày thi đấu thứ 2 (28/9) sẽ diễn ra 4 nội dung thi đấu, gồm: Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km, chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km).

Đây đều là những nội dung hấp dẫn và hứa hẹn cuộc cạnh tranh kịch tính giữa hàng nghìn VĐV.