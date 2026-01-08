Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Tự đẩy mình vào thế khó, U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia

(Dân trí) - Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng U23 Thái Lan lại chơi thiếu người và thua ngược với tỷ số 1-2 trong trận ra quân ở giải U23 châu Á.

H. Long
