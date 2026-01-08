Fica
Dân trí
:
Facebook
Youtube
Tiktok
Telegram
Thể thao
Bóng đá
Dòng sự kiện
:
Vòng chung kết U23 châu Á 2026
Tự đẩy mình vào thế khó, U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia
(Dân trí) - Dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng U23 Thái Lan lại chơi thiếu người và thua ngược với tỷ số 1-2 trong trận ra quân ở giải U23 châu Á.
H. Long
Thứ năm, 08/01/2026 - 18:16
Đọc nhiều trong Thể thao
Báo Jordan bình luận khi đội nhà gục ngã trước U23 Việt Nam
U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan
Phản ứng của CĐV châu Á khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan
HLV U23 Jordan: "U23 Việt Nam rất mạnh, chúng tôi không thể chống đỡ"
HLV Kim Sang Sik chỉ ra vũ khí nguy hiểm giúp U23 Việt Nam chiến thắng
