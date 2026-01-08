Đẩy nhanh tiến độ dự án công viên để dân thoát cảnh “quy hoạch treo” 28 năm

Ngày 8/1, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án công viên cây xanh Thạch Bích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu thành lập một tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, điều phối việc triển khai dự án.

Nhà cửa người dân xuống cấp do vướng "quy hoạch treo" suốt 28 năm (Ảnh: Quốc Triều).

“Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị liên quan phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời”, ông Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh.

Dự án công viên cây xanh Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) được phê duyệt vào tháng 3/2025 với quy mô 8,1ha, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng. Dự án gồm tuyến đường Phan Bội Châu nối dài, công viên cây xanh với các phân khu chức năng như khu tổ chức sự kiện ngoài trời, vườn hoa, quảng trường nước…

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2025 nhưng đang gặp một số khó khăn, đặc biệt là trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng làm ảnh hướng đến tiến độ.

Phần lớn các thửa đất nằm trong khu vực thực hiện dự án chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý, người dân tự tách thửa đất, chuyển nhượng không hợp pháp. Nhiều công trình được xây dựng, cơi nới trái quy định.

Dự án công viên cây xanh Thạch Bích được kỳ vọng sẽ giúp 160 hộ dân phường Nghĩa Lộ thoát khỏi cảnh bị ảnh hưởng bởi “quy hoạch treo" từ năm 1997.

Năm 1997, từ đề xuất của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch dự án khu 2 đê bao thị xã Quảng Ngãi (cũ). Đến năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký phê duyệt điều chỉnh khu 2 đê bao thành Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt đầu tư khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu 2 đê bao, đầu tư công trình đường giao thông dọc tuyến đê bao.

Tuy nhiên, dự án tái định cư cho người dân chỉ thực hiện được một phần rồi dừng lại do vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Việc này khiến 160 hộ dân "mắc kẹt" suốt hàng chục năm qua.