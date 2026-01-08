Tạm giữ gần 1.900 đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 8/1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện, tạm giữ 355 đồ chơi trẻ em cùng hơn 1.560 sản phẩm gia dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại một hộ kinh doanh ở xã Phù Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/1, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh H.T.T. (thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán, tàng trữ số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định.

Gần 1.900 sản phẩm đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ (Ảnh: Đội Quản lý thị trường số 2).

Số hàng hóa vi phạm gồm: 335 sản phẩm đồ chơi trẻ em, 750 nồi súp nắp thủy tinh, 200 chảo đá cạn, 240 chảo đá sâu, 120 khay inox cùng hàng trăm dụng cụ nhà bếp các loại. Toàn bộ số hàng trên đều ghi “Made in China” nhưng không kèm theo hóa đơn, chứng từ liên quan.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hộ kinh doanh cho biết số hàng hóa này mới được nhập về để bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp trước Tết.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.