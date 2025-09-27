Hôm nay khởi tranh giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Hôm nay (27/9), giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở 3 nội dung: gồm Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Aqua Warriors là giải đấu luôn thu hút đông đảo VĐV tham gia tranh tài (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải Aqua Warriors xuất hiện nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Tính chiến thuật và tinh thần đồng đội khiến Mixed Team Relay trở thành phần thi sôi động, kịch tính. Phần thi tiếp sức không chỉ là trao chip, mà còn trao niềm tin, tinh thần và khát vọng đồng đội đem lại những trải nghiệm thú vị cho các VĐV.

Trong ngày 27/9, hai nội dung Kids Aqua Warriors (bơi 150m, chạy 1km) và Junior Aqua Warriors (bơi 300m, chạy 2km) sẽ chứng kiến màn tranh tài của các VĐV nhí, lần lượt từ 5-8 tuổi và 9-11 tuổi.

Lịch trình thi đấu trong ngày 27/9 (Ảnh: BTC).

Ngày thi đấu thứ 2 (28/9) sẽ diễn ra 4 nội dung thi đấu, gồm Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km, chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km). Đây đều là những nội dung hấp dẫn và hứa hẹn cuộc cạnh tranh khốc liệt, kịch tính giữa các VĐV.

Lịch trình thi đấu trong ngày 28/9 (Ảnh: BTC).

Đáng chú ý, ở nội dung Ultra Aqua Warriors Solo, lần đầu tiên các VĐV được phép có pacer (người dẫn tốc) trong phần thi chạy 21km là một điểm nhấn độc đáo của giải đấu.

Lịch trình các nội dung thi đấu ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Đường bơi và đường chạy thú vị tại giải đấu

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup là sự kiện hứa hẹn mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm thể thao đầy cảm xúc tại khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Sơ đồ đường bơi cự ly Open water mixed team relay tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Ultra Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Full Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup ( (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Olympic Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Sprint Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Junior Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Kids Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Theo đó, đường bơi sẽ được bố trí ngay tại bãi biển trong khuôn viên Sonasea Vân Đồn Harbor City. Với mặt nước trong xanh, tầm nhìn rộng mở cùng hệ thống kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, đường bơi không chỉ đem đến sự hứng khởi và thử thách cho vận động viên, mà còn đảm bảo yếu tố an toàn tối đa để vận động viên có thể toàn tâm chinh phục từng sải tay.

Trong khi đó, đường chạy được thiết kế trên tuyến đường DT 334 đi qua chùa Cái Bầu. Đây là cung đường đặc biệt khi một bên là núi non uốn lượn, một bên là biển xanh trải dài, tạo nên khung cảnh hùng vĩ của Vịnh Bái Tử Long. Với mặt đường trải nhựa bằng phẳng, đây sẽ là nơi ghi dấu những bước chạy mạnh mẽ, nơi thể thao hòa quyện cùng thiên nhiên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên trên hành trình chinh phục giới hạn.

Huy chương: Biểu tượng sức mạnh và tinh thần chinh phục đại dương

Ban tổ chức Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup đã lựa chọn hình ảnh cá voi - loài sinh vật khổng lồ của biển cả làm trung tâm cho thiết kế huy chương. Cá voi tượng trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và khát vọng chinh phục đại dương.

Tấm huy chương không chỉ là phần thưởng danh giá, mà còn là kỷ niệm thiêng liêng ghi dấu hành trình vượt sóng, bứt phá giới hạn trong “Bài kiểm tra mùa hè” của mỗi vận động viên.

Áo Finisher: Dấu ấn của những chiến binh vượt sóng

Áo finisher dành cho vận động viên tất cả các cự ly tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: Bolt Event).

Hoạ tiết chủ đạo trên áo finisher lấy cảm hứng từ hình ảnh chiến binh bơi vượt sóng, chạy đạp gió, khắc họa hành trình chinh phục thử thách. Mỗi chiếc áo không chỉ là phần thưởng mà còn là niềm tự hào, minh chứng cho những khoảnh khắc vinh quang tại vịnh Bái Tử Long.

Ba màu sắc trên áo finisher cũng mang ba dấu ấn riêng biệt cho những chiến binh Aqua. Áo màu trắng được thiết kế cho cự ly Open Water Mixed Team Relay (4x750m), tượng trưng cho sự khởi đầu mới và tinh thần đồng đội bền chặt - đánh dấu lần đầu tiên nội dung này xuất hiện tại Aqua Warriors Vân Đồn. Áo màu đen dành cho cự ly Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), thể hiện bản lĩnh, ý chí thép và quyết tâm chinh phục thử thách khắc nghiệt nhất.

Trong khi đó, áo màu đỏ, cũng là màu sắc mang tinh thần thương hiệu từ nhà tài trợ chính Tập đoàn Camel, được trao cho tất cả các cự ly còn lại (Full, Olympic, Sprint, Junior, Kids Aqua Warriors), là biểu tượng của khát vọng và niềm kiêu hãnh của mỗi chiến binh.