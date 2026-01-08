HLV Kim Sang Sik chia sẻ về quả táo của Đình Bắc và chiếc áo may mắn

Ngay sau trận đấu với U23 Jordan tối 6/1, người ta thấy tiền đạo Đình Bắc vừa đi vừa ăn một quả táo. Đây là điều khiến người hâm mộ trong nước tò mò.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ khá vui về điều này: “Do các trận đấu của U.23 Việt Nam tại vòng bảng giải năm nay thường diễn ra sớm, lúc 14h30 (giờ Saudi Arabia, 18h30 theo giờ Việt Nam), các cầu thủ phải ăn trưa sớm”.

Đình Bắc đói bụng sau trận đấu với U23 Jordan? (Ảnh: Hải Long).

“Vì thế, có khả năng một số cầu thủ đói bụng sau khi thi đấu. Chúng tôi có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho các cầu thủ, mang vào sân để họ có thể bổ sung năng lượng khi cần thiết. Đình Bắc ăn táo ngay sau khi trận đấu kết thúc có lẽ do cậu ấy đói bụng.

Tôi cũng không rõ có phải vì Đình Bắc đói bụng hay không mà trong hiệp 2 của trận gặp U23 Jordan, cậu ấy có vẻ đuối sức (cười)”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Còn về chuyên môn của Đình Bắc nói riêng và toàn đội U23 Việt Nam nói chung, sau trận gặp U23 Jordan, HLV Kim Sang Sik nhận xét: “Đình Bắc là cầu thủ rất quan trọng với U23 Việt Nam. Cậu ấy không chỉ giữ nhiệm vụ ghi bàn trong vai trò một tiền đạo, mà còn giúp toàn đội phòng ngự ngay từ phần sân đối phương”.

HLV Kim Sang Sik luôn mặc chiếc áo màu đen mang lại may mắn trong thời gian gần đây (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Đình Bắc tích cực tranh cướp bóng từ chân các hậu vệ đối thủ, quấy phá hàng phòng ngự của đối phương. Với việc Đình Bắc tích cực theo đuổi bóng, cậu ấy giúp U23 Việt Nam gây áp lực ngay bên phần sân của đối thủ.

Còn về toàn đội U23 Việt Nam, các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần và phong độ tốt trong trận gặp U23 Jordan. Đặc biệt, hàng phòng ngự đã chơi rất hay, họ phòng ngự rất chắc chắn và kín kẽ”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội U23 Việt Nam.

Có chi tiết không thể bỏ qua, đó là HLV Kim Sang Sik thường xuyên mặc chiếc áo màu đen trong các trận đấu gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam.

Về chiếc áo này, ông Kim hé lộ: “Ban đầu, tôi chọn màu áo đen vì màu áo này khác biệt hoàn toàn với màu áo của hầu hết các đội bóng hiện nay. Nhưng khi mặc áo màu đen và đội bóng của tôi có chiến thắng trong các trận đấu đã qua, tôi thấy màu áo này may mắn và luôn sử dụng chiếc áo đó”.

Cũng theo HLV Kim Sang Sik, đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U23 Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra tối mai (9/1), qua đó sớm tìm vé vào tứ kết.