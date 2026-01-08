Giải golf hàng đầu dành cho nữ chuyển địa điểm thi đấu

Chevron Championship là một trong 5 giải major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt) hàng năm dành cho các tay golf nữ.

Sân Memorial Park tại Houston (Texas), sẽ là nơi diễn ra giải Chevron Championship 2026 (Ảnh: Getty).

Trong 4 năm qua, giải đấu này diễn ra ở sân The Club at Carlton Woods, tại thành phố Mission Hills (bang California, Mỹ). Tuy nhiên, năm nay, giải đấu sẽ chuyển về sân Memorial Park tại Houston (bang Texas, Mỹ). Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 23/4 đến 26/4.

Ông Craig Kessler, ủy viên LPGA Tour (hệ thống các giải golf danh giá dành cho nữ, chuyên quản lý các giải major, trong đó có Chevron Championship) nói: “Việc đưa giải đấu về với sân Memorial Park với mục đích truyền cảm hứng cho giải đấu này”.

Cựu số một thế giới Nelly Korda năm nay sẽ thi đấu ở địa điểm mới (Ảnh: Getty).

“Houston rất gần với trụ sở của công ty Chevron. Giải đấu khi được tổ chức tại đây sẽ giúp kết nối giữa nhà tổ chức, các vận động viên và các cổ động viên tốt hơn. Việc chuyển Chevron Championship về với sân Memorial Park tại Houston có thêm mục đích là giúp giải đấu phát triển tốt hơn”, ông Craig Kessler nói thêm.

Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề lớn nhất của các giải golf nhà nghề dành cho nữ, đó là tăng số tiền thưởng, để các golfer nữ ngày một kiếm nhiều tiền hơn.

Việc Chevron Championship 2026 chuyển địa điểm thi đấu về gần với trụ sở của công ty tổ chức giải, cũng là nhằm tăng nguồn thu cho giải đấu này, giúp các golfer nữ kiếm tiền nhiều hơn.