VĐV háo hức về nội dung mới lạ ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

"Cơn bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chỉ trước thời điểm giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup khởi tranh khoảng 2 ngày, nên tôi cũng như nhiều VĐV khác lo lắng giải đấu sẽ bị hoãn. Tôi mừng vì bão tan nhanh, thời tiết đẹp trở lại để mọi người có thể thi đấu", chị Trần Hương Thảo, nhân viên văn phòng của một công ty liên doanh nước ngoài tại Quảng Ninh chia sẻ với Dân trí trước thềm giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup.

VĐV Trần Hương Thảo là gương mặt quen thuộc tại các giải Aqua Warriors, khi chị từng giành top 1 lứa tuổi dưới 30 nội dung Full Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 hồi tháng 4 (ảnh: BTC).

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 27/9 và 28/9 tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habor City, Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là sự kiện quy tụ khoảng 2.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia 7 cự ly thi đấu: từ nội dung bơi - chạy Kids và Junior cho lứa tuổi thiếu nhi đến các cự ly dài cho người lớn như Ultra Aqua Warriors (bơi 5km - chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km - chạy 15km) hay Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km - chạy 10km).

"Điểm thu hút ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camele Cup chính là nội dung Open water mixed team relay 4x750m. Đây là nội dung lần đầu xuất hiện nên cả tôi và nhiều VĐV khác đều rất quan tâm. Nội dung này cũng tạo ra 1 sân chơi gắn kết hơn, đề cao tinh thần đồng đội", chị Hương Thảo cho biết về nội dung mà chị đăng ký tham gia tại giải đấu diễn ra ở Quảng Ninh - nơi cả gia đình chị đang sinh sống và làm việc.

VĐV Hương Thảo thường xuyên tập bơi ngoài trời để chuẩn bị cho thi đấu tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: NVCC).

Theo đó, tại giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, lần đầu tiên xuất hiện nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 VĐV (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng VĐV lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Tính chiến thuật và tinh thần đồng đội khiến Mixed Team Relay trở thành phần thi sôi động, kịch tính. Tiếp sức không chỉ là trao chip, mà còn trao niềm tin, tinh thần và khát vọng đồng đội như chị Hương Thảo chia sẻ.

"Giải đấu diễn ra trên quê hương nên tôi động viên cả chồng và con trai tham gia thi đấu. Aqua Warriors luôn là thử thách khó khăn nhưng đầy thú vị nên chúng tôi rất mong chờ được trải nghiệm vào cuối tuần này", chị Hương Thảo tiết lộ.

Theo đó, ngoài chị Hương Thảo tham gia nội dung Open water mixed team relay 4x750m thì chồng chị là anh Lê Nhữ Tùng tham gia làm pacer (người dẫn tốc) - cũng là điểm nhấn mới lạ lần đầu tiên xuất hiện ở giải đấu. Ngoài ra con trai chị Thảo là Lê Nhữ Tùng Lâm tham gia nội dung Kids Aqua Warriors.

Anh Lê Nhữ Tùng, chồng chị Hương Thảo sẽ tham gia làm pacer ở giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: NVCC).

"Để chuẩn bị tốt cho giải đấu này, tôi tập trung luyện tập bơi, đan xen chạy bộ và tập yoga để bổ trợ, giãn cơ. Trong quá trình tập luyện, tôi tham gia thêm các sự kiện bơi ngoài trời do các CLB tổ chức như bơi biển Sầm Sơn, các hồ gần Hà Nội, bơi sông Hồng để rèn luyện kĩ năng bơi ngoài trời.

Về phần chồng tôi thì anh ấy muốn thử thách và trải nghiệm mới mẻ nên quyết tâm trở thành pacer cho phần chạy 3 buổi/ tuần, duy trì tập bơi 3 buổi/ tuần và kết hợp cả hai nội dung bơi - chạy mỗi cuối tuần.

Riêng con trai tôi vẫn tập luyện bơi đều đặn tại CLB Thăng Long và tập chạy 2-3 buổi hàng tuần, hi vọng con sẽ cải thiện thành tích so với Aqua Warriors Halong Bay 2025 hồi tháng 4 vừa qua. Hiện tại cả nhà đã sẵn sàng để thi đấu", chị Hương Thảo chốt lại.

Lịch trình thi đấu trong ngày 27/9 (Ảnh: BTC).

Lịch trình thi đấu trong ngày 28/9 (Ảnh: BTC).

Lịch trình các nội dung thi đấu ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).