Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đối diện với U23 Kyrgyzstan trên sân King Abdullah Sports City Hall vào lúc 21h ngày 9/1. Trước thềm trận đấu này, siêu máy tính của trang AFC đã đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu.

U23 Việt Nam được đánh giá cao trước trận gặp U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Theo đó, U23 Việt Nam được đánh giá rất cao trước thềm trận đấu này. Khả năng đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng lên tới 85%. Tỷ lệ thắng của U23 Kyrgyzstan chỉ là 6%, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 9%.

Sở dĩ U23 Việt Nam được đánh giá cao như vậy vì đội bóng vừa giành chiến thắng trước đối thủ mạnh ở khu vực Tây Á là U23 Jordan trong trận mở màn. Đó là trận đấu mà đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã kiểm soát rất tốt thế trận.

Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Saudi Arabia dù đã chống đỡ rất tốt. Không những vậy, đội bóng Trung Á còn chịu tổn thất lớn khi nhạc trưởng Arsen Sharshenbekov không thể thi đấu trong trận gặp U23 Việt Nam vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trước U23 Saudi Arabia.

Đây mới là lần đầu tiên U23 Kyrgyzstan tham dự giải U23 châu Á nên họ có thể bộc lộ hạn chế nhất định về mặt kinh nghiệm.

Arsen Sharshenbekov (trái) nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Trong quá khứ, hai đội gặp nhau hai trận. Trong đó, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 1-0 ở Asiad 2014. Tới trận giao hữu vào năm 2023, U23 Kyrgyzstan đã vượt qua “Những chiến binh sao vàng” với tỷ số 1-0.

Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Thái Sơn cho biết: “HLV Kim Sang Sik đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố tốc độ. Chúng tôi được yêu cầu phải xử lý bóng thật nhanh, luôn có tư duy hướng trái bóng về phía trước để áp đặt lối chơi lên đối thủ. Mục tiêu của toàn đội là tạo nên một trận đấu đẹp mắt và giành trọn 3 điểm”.