Nga phát cảnh báo "nóng" tới Mỹ sau vụ bắt giữ tàu chở dầu

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera ở Bắc Đại Tây Dương ngày 7/1 (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ/X).

Trong tuyên bố đưa ra hôm 7/1, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng liên quan đến hành động cưỡng ép trái pháp luật nhằm vào tàu chở dầu Marinera do các lực lượng vũ trang Mỹ tiến hành vào ngày 7/1”.

Moscow kêu gọi Washington tuân thủ pháp luật và ngay lập tức chấm dứt các hành động bất hợp pháp nhằm vào tàu chở dầu Marinera.

"Chúng tôi kêu gọi Washington tuân thủ trở lại các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của hàng hải quốc tế và ngay lập tức chấm dứt các hành động bất hợp pháp nhằm vào Marinera và các tàu khác tham gia các hoạt động hợp pháp trên biển", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Theo các quan chức tại Moscow, con tàu đã được trao quyền treo cờ Nga “phù hợp với các quy phạm của luật pháp quốc tế và luật pháp Nga”.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cơ quan chức năng Mỹ đã nhiều lần được thông báo thông qua các kênh liên lạc chính thức rằng tàu chở dầu này đang hoạt động dưới cờ Nga, và không có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ điều đó.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng luật hàng hải quốc tế quy định rõ ràng: các tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế chỉ có thể bị dừng và khám xét trong những trường hợp được xác định hết sức chặt chẽ, chẳng hạn nghi ngờ cướp biển hoặc buôn bán nô lệ - những điều không thể áp dụng một cách hợp lý đối với tàu Marinera.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga - quốc gia cần phải được tham vấn trước khi một nước thứ ba tiến hành bất kỳ hành động nào đối với một con tàu treo cờ của mình - đã nhiều lần gửi công hàm phản đối chính thức về việc lực lượng Mỹ truy đuổi tàu Marinera trong nhiều tuần liền.

“Trong bối cảnh đó, việc binh sĩ Mỹ lên tàu dân sự này trên vùng biển quốc tế và trên thực tế chiếm giữ con tàu, cũng như bắt giữ thủy thủ đoàn, không thể được diễn giải theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc vi phạm trắng trợn các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật hàng hải quốc tế”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng “sự sẵn sàng của Washington trong việc tạo ra các cuộc khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng”, bao gồm cả những hành động làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ song phương vốn đã nhiều vấn đề, là điều đặc biệt đáng lo ngại.

Nga cảnh báo rằng “vụ việc liên quan đến tàu Marinera càng khiến căng thẳng quân sự - chính trị tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương leo thang hơn nữa”, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và hạ thấp “ngưỡng sử dụng vũ lực đối với các tàu dân sự”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những nỗ lực của các quan chức Mỹ nhằm biện minh cho việc bắt giữ tàu Marinera bằng cách viện dẫn các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ là không thể chấp nhận được.

Moscow cũng kịch liệt phản đối việc các quan chức Mỹ dọa truy tố thủy thủ đoàn của tàu Marinera trên lãnh thổ Mỹ. Nga yêu cầu thủy thủ đoàn - gồm công dân Nga, Ukraine và Ấn Độ - phải được đối xử nhân đạo và sớm được đưa trở về quê hương của họ.

"Chúng tôi nhắc lại yêu cầu của mình rằng Mỹ phải đảm bảo đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với công dân Nga là thành viên thủy thủ đoàn của tàu, tôn trọng nghiêm túc các quyền và lợi ích của họ, và không gây trở ngại cho việc họ nhanh chóng trở về quê hương", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Toàn cảnh lực lượng Mỹ đột kích, bắt tàu dầu treo cờ Nga

Quân đội Mỹ hôm 7/1 thông báo bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga trên Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi tàu này suốt hành trình từ vùng biển Caribe.

Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, đã bị chặn lại với cáo buộc “vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ” tại vùng biển quốc tế, ở khu vực phía tây bắc Scotland.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), chiến dịch bắt giữ do Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ, phối hợp cùng quân đội, thực hiện.

EUCOM nhấn mạnh vụ bắt giữ tàu chở dầu Marinera nhằm tuân thủ “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt do đe dọa an ninh và ổn định của Tây Bán Cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến “hoạt động phong tỏa đối với nguồn dầu mỏ bị trừng phạt và buôn lậu của Venezuela”.

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Mỹ vào cuối năm ngoái, sau khi bị cho là tìm cách tiếp cận Venezuela.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ tàu, nhưng thủy thủ đoàn từ chối cho lực lượng Mỹ lên tàu và quay đầu tiến ra Đại Tây Dương. Trong quá trình bị truy đuổi, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.