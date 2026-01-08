U23 Trung Quốc gây bất ngờ ở giải U23 châu Á

U23 Iraq được đánh giá cao hơn so với U23 Trung Quốc trong trận đấu ở bảng D giải U23 châu Á 2026 trên sân Prince Faisal bin Fahd Sports City. Trong quá khứ, đội bóng Tây Á từng có 1 lần vô địch và hai lần giành hạng ba giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Trung Quốc chưa bao giờ vượt qua vòng bảng.

U23 Trung Quốc hòa 0-0 với U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc đã thi đấu xuất sắc khi cầm chân đối thủ mạnh hơn là U23 Iraq với tỷ số 0-0. Với kết quả này, U23 Trung Quốc và U23 Iraq chia nhau vị trí thứ hai bảng D với cùng 1 điểm. U23 Australia đứng đầu bảng với 3 điểm, còn U23 Thái Lan chưa có điểm nào.

Bước vào trận đấu này, U23 Trung Quốc ưu tiên sự chắc chắn ở bên phần sân nhà. Ngay ở phút thứ 8, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã chịu tổn thất khi Bao Shimeng dính chấn thương và phải rời sân.

Tuy nhiên, trong hiệp 1, U23 Trung Quốc vẫn kiểm soát trận đấu theo ý mình. Họ đã ngăn chặn tốt các đợt tấn công của U23 Iraq. Thậm chí, đội bóng của HLV Antonio Puche còn suýt nữa có bàn thắng khi cú vô lê của Wang Yudong đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hàng thủ của U23 Trung Quốc đã thi đấu tốt trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, U23 Iraq đẩy mạnh tấn công hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thi đấu khá bế tắc. Ở cuối trận, đội bóng Tây Á tạo ra một vài cơ hội, điển hình là cú đánh đầu cận thành của Aymen Luay nhưng thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc đã có tình huống cứu thua khó tin. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Cơ hội mở ra với cả hai đội bóng.

Ở lượt trận tiếp theo, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Australia vào lúc 18h30 ngày 11/1. Sau đó, tới 21h cùng ngày, U23 Iraq sẽ gặp U23 Thái Lan.