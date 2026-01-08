U23 Việt Nam đón tin vui về Thanh Nhàn trước trận gặp U23 Kyrgyzstan

Trước thềm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam chịu tổn thất khi tiền đạo Thanh Nhàn bị rách cơ. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn quyết định điền tên cầu thủ này vào danh sách tham dự giải đấu châu Á.

Thanh Nhàn đã trở lại tập luyện sau thời gian dưỡng thương (Ảnh: VFF).

Tiền đạo người Tây Ninh đã không tham dự trận đấu mở màn của U23 Việt Nam gặp U23 Jordan. Tuy nhiên, trước trận gặp U23 Kyrgyzstan, Thanh Nhàn đã báo tin vui khi trở lại tập luyện với bóng.

Mặc dù Thanh Nhàn chưa thể tham gia tập luyện chiến thuật cùng toàn đội nhưng tiền đạo này đang cho thấy dấu hiệu hồi phục tốt trước hai trận đấu quan trọng gặp U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia.

Sự trở lại của Thanh Nhàn là thông tin rất vui với U23 Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2003 là “con bài tẩy” rất nguy hiểm của HLV Kim Sang Sik ở SEA Games 33. Trong hai trận đấu gặp U23 Philippines (bán kết) và U23 Thái Lan (chung kết), Thanh Nhàn đều được tung vào sân ở hiệp 2. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2003 đều ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn là "con bài tẩy" nguy hiểm của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong buổi tập hôm qua (7/1), HLV Kim Sang Sik đã sắp xếp các cầu thủ thành hai nhóm riêng biệt với các giáo án khác nhau. Những người đã thi đấu hơn 60 phút ở trận gặp U23 Jordan chủ yếu thực hiện các bài tập thả lỏng và phục hồi nhằm giúp cơ thể sớm lấy lại trạng thái tốt nhất.

Những cầu thủ còn lại tập luyện với khối lượng cao hơn, vừa nâng cao nền tảng thể lực, vừa lồng ghép các bài tập chiến thuật theo định hướng và yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện.

Tinh thần của U23 Việt Nam đang rất hưng phấn sau chiến thắng trước U23 Jordan. Hiện tại, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đứng đầu bảng với cùng 3 điểm như U23 Saudi Arabia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Nếu giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1, U23 Việt Nam có khả năng giành vé đi tiếp.