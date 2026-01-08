Phạt tù 2 phụ nữ là tổng kho cung cấp hàng giả bán cho người dân miền núi

Ngày 8/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử các bị cáo Phạm Thị Sáng (SN 1962), Phạm Thị Thủy (SN 1983) cùng trú ở Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (SN 1977), Bùi Thị Trúc (SN 1994), Phạm Thị Phương (SN 1975) và Hoàng Văn Thái (SN 1991), cùng trú ở xã Hải Châu, Nghệ An, về tội Buôn bán hàng giả.

Theo cáo trạng, trong tháng 8/2024, Phương, Dung và Thái mua các sản phẩm kem đánh răng, dầu gội đầu giả nhiều thương hiệu lớn từ Sáng để mang lên các xã miền núi của Nghệ An bán cho người dân.

Bị cáo Phạm Thị Sáng (Ảnh: Vĩnh Khang).

Cơ quan chức năng chứng minh Sáng đã cung cấp cho nhóm người này gần 172.500 sản phẩm hàng hóa giả với tổng giá trị hơn 222 triệu đồng.

Cụ thể, Dung mua của Sáng 74.000 sản phẩm trị giá hơn 136 triệu đồng, Phương mua gần 54.000 sản phẩm trị giá 46 triệu đồng, Thái mua 44.600 sản phẩm trị giá gần 40 triệu đồng, tất cả đều là hàng giả.

Quá trình điều tra, công an phát hiện ngoài mua hàng giả từ Sáng, Nguyễn Thị Dung còn mua gần 38.900 gói dầu gội đầu giả trị giá 35 triệu đồng từ Phạm Thị Thủy.

Bên cạnh cung cấp hàng giả cho Dung, Thủy còn bán cho Bùi Thị Trúc hơn 164.300 gói dầu gội đầu giả các thương hiệu lớn, trị giá 168 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Phạm Thị Thủy (Ảnh: Vĩnh Khang).

Phạm Thị Sáng khai số hàng giả nói trên được thu mua từ chợ đầu mối thuộc địa bàn thành phố Từ Sơn cũ, tỉnh Bắc Ninh. Còn Phạm Thị Thủy khai đã mua hàng giả trên mạng xã hội.

Các bị cáo Phạm Thị Phương, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Thị Dung, Bùi Thị Trúc khai biết số hàng Sáng và Thủy bán là hàng giả nhưng hám lợi nên mua về để bán kiếm lời.

Xem xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thị Sáng 3 năm tù, Phạm Thị Thủy 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Dung và Bùi Thị Trúc bị tuyên phạt mỗi người 2 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Phạm Thị Phương và Hoàng Văn Thái mỗi bị cáo 100 triệu đồng.