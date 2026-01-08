Tàu chở dầu trên đường đến Nga bị tập kích (Ảnh: UNN).

Theo một thông báo của công ty phân tích dữ liệu hàng hải Lloyd’s List Intelligence và một nguồn tin an ninh hàng hải, tàu chở dầu Elbus treo cờ Palau với 25 thủy thủ trên khoang đã “hứng chịu một cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và máy bay không người lái vào hôm 7/1.

Theo thông báo của Lloyd’s, con tàu bị tập kích khi đang trên hành trình từ Singapore tới cảng Novorossiysk của Nga.

Các thiết bị không người lái nhắm vào phòng máy của con tàu, song may mắn không có thương vong và cũng không xảy ra sự cố rò rỉ nhiên liệu. Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy đến hôm8/1, tàu Elbus đã neo lại cách cảng Inebolu ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ vài km, sau khi chuyển hướng khỏi lộ trình ban đầu đi về phía đông qua Biển Đen.

Hiện chưa rõ ai hoặc lực lượng nào đứng sau vụ việc.

Cơ quan An ninh Ukraine không phản hồi khi được hỏi về vụ việc liên quan tới tàu Elbus.

Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận. Đại sứ quán Nga tại Ankara cũng chưa thể đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Cuối tháng 11, phí bảo hiểm vận tải biển đã tăng sau khi Ukraine bị cáo buộc tấn công 2 tàu chở dầu ở Biển Đen khi đang trên đường tới Nga. Những sự cố này khiến Moscow đe dọa trả đũa, trong khi Ankara kêu gọi các bên giữ bình tĩnh. Một con tàu khác mang cờ Nga cũng bị tấn công trên Biển Đen vào tháng trước, song Kiev đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ việc đó.

Biển Đen có vai trò then chốt đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc, dầu mỏ và các sản phẩm dầu, và vùng biển này được chia sẻ bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, Bulgaria, Georgia và Romania.