Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 6/1 trên quốc lộ 51, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, có vẻ như ô tô con đã di chuyển vào khu vực "điểm mù" ở đầu xe container, nên bị đâm xoay ngang đường gây xước và móp nhiều vị trí trên thân xe.

Tình huống va chạm giữa xe container và ô tô con gây tranh cãi đúng sai (Nguồn video: OFFB).

"Mới xem video thì nghĩ là ô tô con tạt đầu xe container, nhưng xem kỹ thì thấy có thể không phải lỗi hoàn toàn ở ô tô con, dù đúng là không nên di chuyển sát xe container như vậy. Có vẻ như xe container đang chuyển sang làn bên phải, đúng lúc ô tô con rẽ trái. Do điểm mù nên tài xế xe container không nhìn thấy ô tô con", tài khoản Hoàng Định nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Trần Quân phản bác: "Chỉ xem video này thì khó xác định, cần thêm hình ảnh từ các góc khác. Nếu ô tô con đang rẽ trái thì sai hoàn toàn. Trước tiên cần vượt lên trước rồi bật đèn xi-nhan ở khoảng cách đủ xa để tài xế xe container nhìn thấy, chứ rẽ trái mà tạt từ bên phải sang như vậy thì ngay cả xe nhỏ hơn cũng dễ xảy ra va chạm chứ chưa nói đến xe container có hạn chế về tầm quan sát.

Nhưng nếu ô tô con đang đi thẳng, thì lỗi lại thuộc về xe container thiếu quan sát khi chuyển làn, đâm vào đuôi ô tô con khiến xe này xoay ngang đường".

Tài khoản Lê Tú đồng tình: "Tôi không nhận định xe container đi thẳng hay có chuyển làn sang trái, nhưng rõ ràng là nếu ô tô con tạt ngang sang trái ngay sát đầu xe container như vậy là quá nguy hiểm. Video là do camera gắn ở vị trí trước ghế lái khá xa nên thấy như vậy chứ thực tế tài xế có thể còn không quan sát được ô tô con để mà phanh hay tránh".

Việc đúng sai đến đâu sẽ do cơ quan chức năng xác định, nhưng có những nguyên tắc an toàn mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần luôn ghi nhớ để tránh "thiệt thân". Một trong số đó chính là vấn đề điểm mù của xe cỡ lớn.

Đó là một số vị trí quanh khu vực đầu và hai bên hông xe cỡ lớn mà nếu ô tô con, xe máy hoặc xe đạp di chuyển vào thì tài xế khó, hoặc thậm chí không thể quan sát, do đặc thù kích thước của xe.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế các xe cỡ lớn cần giảm tốc độ và thận trọng quan sát hai bên xe, hoặc thậm chí là quay đầu sang để trực tiếp quan sát bên hông xe, tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Trong khi đó, người điều khiển các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần hạn chế di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.