Xé gió, rẽ sóng, chiến binh Aqua Warriors Vân Đồn 2025 quyết liệt tranh tài

Giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp cùng Bolt Event tổ chức tại Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) trong 2 ngày 27 và 28/9.

Sáng nay, bầu không khí trở nên sôi động khi các VĐV bước vào loạt nội dung cạnh tranh quyết liệt nhất và đầy thử thách: Olympic Aqua Warriors, Full Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors và Ultra Aqua Warriors.

Từ 5h sáng, khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng trên mặt biển vịnh Bái Tử Long, các vận động viên đã tập trung đông đủ tại khu vực thi đấu.

Tiếng bước chân khởi động rộn ràng, tiếng hò reo cổ vũ vang lên, tất cả tạo nên bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy quyết tâm cho những nội dung tranh tài cam go phía trước.

Hàng trăm VĐV căng sức cho các phần thi khắc nghiệt, bất chấp những cơn sóng to, gió lớn khiến nội dung bơi thêm phần thử thách.

Mỗi sải bơi như xé gió, rẽ sóng, các vận động viên lao mình ra biển trong sự quyết liệt và dẻo dai đáng kinh ngạc.

Không chỉ là cuộc thi đấu, đó còn là màn trình diễn của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục thử thách cũng như giới hạn bản thân, để mỗi VĐV trở thành chiến binh Aqua Warriors đúng nghĩa.

Bơi trên biển không chỉ là thử thách về sức lực mà còn là cuộc chiến của bản lĩnh và sự kiên định, nơi từng sải tay, từng nhịp thở đều khắc họa rõ nét tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc.

Trong dòng nước trong xanh của vịnh Bái Tử Long, hình ảnh những “chiến binh” Aqua Warriors vẫn vững vàng tiến về phía trước, biến thách thức thành cơ hội để tỏa sáng và lan tỏa tinh thần thể thao kiên cường.

Sau khi bứt phá giữa biển xanh, các vận động viên tiếp tục lao mình vào đường chạy, khẳng định tinh thần bền bỉ của Aqua Warriors.

Ở nội dung Ultra Aqua Warriors, các VĐV thi đấu bơi biển 5km và chạy 21km; nội dung Olympic Aqua Warriors thi đấu bơi biển 1,5km và chạy 10km; Full Aqua Warriors có chặng thi đấu bơi biển 3km, chạy 15km; Sprint Aqua Warriors là bơi biển 750m và chạy 5km.

Cung đường chạy uốn lượn dọc bờ biển mở ra trước mắt các vận động viên khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ. Một bên là sóng biển xanh biếc vỗ bờ, một bên là núi non điệp trùng nối nhau tầng tầng lớp lớp, xen lẫn sắc xanh mát của hàng cây trải dài.

Trong từng bước chạy, các VĐV không chỉ chinh phục thử thách mà còn được hòa mình vào thiên nhiên, để mỗi sải chân trở thành một trải nghiệm đầy cảm hứng.

Từng gương mặt vận động viên hiện lên rõ nét sự quyết tâm, đôi mắt ánh lên khát khao chinh phục, từng sải chân căng đầy sức mạnh. Xen lẫn giữa nỗ lực bền bỉ ấy vẫn là những nụ cười rạng rỡ, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi.

Trên cung đường chạy dọc bờ biển, các vận động viên còn đi qua khu vực Chùa Cái Bầu - một trong những điểm nhấn văn hóa, tâm linh nổi tiếng của đặc khu Vân Đồn.

Trên đường chạy, hình ảnh quen thuộc hiện ra khi các vận động viên dốc nước mát lạnh lên đầu để giải nhiệt, xua tan mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng cho chặng đua phía trước.

Giải đấu khép lại trong không khí hân hoan, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng các vận động viên. Tất cả đã tạo nên những ấn tượng khó quên, biến Aqua Warriors Vân Đồn 2025 không chỉ là một cuộc thi thể thao, mà còn là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc và cảm hứng.