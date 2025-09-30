Aqua Warriors Vân Đồn 2025: Giải đấu của khát khao chinh phục và yêu thương
(Dân trí) - Nhiều VĐV chia sẻ việc tham gia giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup không chỉ để chinh phục giới hạn bản thân mà còn là cơ hội chia sẻ yêu thương với nhiều người cùng đam mê, gắn kết gia đình.
Giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức tại Vân Đồn (Quảng Ninh) trong hai ngày 27/9 và 28/9. Mời các vận động viên vào tìm ảnh của mình bằng số bib, rất nhiều ảnh đẹp và độc đáo: https://aquawarriors.com.vn/awvd-photo/#lstPhoto
BTC trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:
Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Camel
Nhà tài trợ vàng: CEO GROUP
Nhà tài trợ địa điểm: Khách sạn Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn
Cùng các đối tác đồng hành: Sportswear in Vietnam, Khang An Sports, Sữa dừa Vietcoco, Red Tiger, Revive, Goya, Richy Group, Star Kombucha, Suunto Vietnam, Aice Vietnam, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Mạng di động Local, Bảo Hiểm PVI, Bao Bì Giấy Kleur, Ligpro
