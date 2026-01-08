Con trai trộm 7,5 chỉ vàng rồi đưa mẹ đi trình báo công an

Ngày 8/1, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 1/1, Vi Văn Hạnh đưa mẹ mình đến Công an xã Quỳ Châu trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm 7,5 chỉ vàng cất giấu trong phòng ngủ.

Công an bắt giữ Vi Văn Hạnh (Ảnh: Văn Hậu).

Trong khi bà mẹ lo lắng vì mất toàn bộ tài sản tích góp cùng số vàng con gái gửi thì người con trai có nhiều biểu hiện không bình thường.

Công an xã Quỳ Châu vào cuộc điều tra, đưa Vi Văn Hạnh vào diện tình nghi. Kiểm tra giao dịch tài khoản của Hạnh, công an phát hiện trong một buổi sáng anh ta đã nạp vào trò chơi tài xỉu trên mạng 50 triệu đồng và thua sạch.

Lúc này Vi Văn Hạnh mới thừa nhận bản thân đã lấy trộm số vàng của mẹ. Ngày 3/1, Hạnh báo với gia đình đi làm tại một địa phương khác, sau đó anh ta bắt xe trở về nhà, lẻn vào phòng ngủ lấy đi toàn bộ số vàng mẹ tích trữ. Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Khi nhận được điện thoại của mẹ thông tin về việc bị trộm mất vàng, Hạnh động viên bà bình tĩnh, chờ anh ta về để đưa đến công an xã trình báo.

Hạnh khai toàn bộ số vàng lấy trộm được đã bán, nạp vào tài khoản game đánh bạc và thua sạch.