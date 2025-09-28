Hành trình cán đích đầy cảm xúc tại Aqua Warriors Van Don 2025

Sáng nay (28/9), các nội dung thi quan trọng nhất của của giải đấu Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup đã chính thức diễn ra, đưa hàng nghìn vận động viên băng qua những cung đường rực nắng ở đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Cự ly dài cho người lớn gồm Ultra Aqua Warriors (bơi 5km - chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km - chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km - chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m - chạy 5km) (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên cung đường dọc bãi Dài ven biển Vân Đồn, từ những nhịp bơi đầu tiên dưới ánh bình minh rực rỡ cho đến khoảnh khắc bứt phá chạm đích, các vận động viên đều cháy hết mình với quyết tâm chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn và kiên định theo đuổi mục tiêu (Ảnh: Thành Đông).

Giải đấu là nơi hội tụ hàng nghìn con người yêu thể thao, nơi ý chí mạnh mẽ phá vỡ mọi ranh giới, và cảm xúc được khắc sâu qua từng giọt mồ hôi, từng phút giây nỗ lực và niềm hân hoan khi chạm tới vinh quang (Ảnh: Thành Đông).

Nhiều vận động viên đã chạm đích thành công, khép lại hành trình bằng những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy cảm xúc và tự hào (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù là vận động viên chuyên nghiệp hay người tham gia lần đầu, tất cả đều cảm nhận được sự hứng khởi và niềm vui trọn vẹn trong bầu không khí náo nhiệt của ngày hội bơi - chạy (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nguyễn Vũ Ngọc Anh (sinh năm 2006, đến từ TPHCM) lần đầu dự giải Aqua Warriors do Báo Dân trí và Bolt Event tổ chức nhưng đã giành chức vô địch Sprint Aqua Warriors nữ.

Ngọc Anh cho biết bơi biển khó hơn bơi hồ do sóng và gió lớn, song cô thấy giải đấu thú vị và mong muốn thử sức ở những nội dung thử thách hơn trong tương lai (Ảnh: Tiến Tuấn).

Anh Bùi Ngọc Trung (CLB bơi đạp chạy Hà Nội) xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung Full Aqua Warriors nam. Từng vô địch nội dung Olympic năm 2024, anh cho biết chỉ cần về đích đã là thành công, còn ngôi vô địch nằm ngoài mong đợi.

Anh Trung chia sẻ, anh vô cùng bận rộn nên suýt không dự giải, nhưng cuối cùng kịp đăng ký và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc về đích (Ảnh: Tiến Tuấn).

VĐV Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hà Nội) - một gương mặt VĐV quen thuộc của Aqua Warriors, lần này đã giành chức vô địch nội dung Full Aqua Warriors nữ.

Trước đây chị Hồng Hạnh thường tham dự Sprint hoặc Olympic, lần này chị thử sức với cự ly khó hơn và hạnh phúc khi là nữ về đích đầu tiên. Chị Hạnh cho biết, phần bơi biển gặp khó vì sóng và dòng chảy mạnh, nhưng đã bứt phá ở phần chạy - sở trường của cô. Chị Hạnh cũng đánh giá giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp và là sân chơi thú vị cho mọi người (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trần Hà Trang (CLB bơi Hải Phòng) xuất sắc vô địch nội dung Ultra Aqua Warriors nữ. Cô được gọi là “chiến binh” khi kiên cường cán đích rồi mới đổ gục vì kiệt sức, phải nhờ đến hỗ trợ y tế.

Hà Trang cho biết từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ động viên của cô giáo và 3 tháng tập luyện bền bỉ, cô đã hoàn thành chặng đua, coi chức vô địch là trải nghiệm khó quên trong đời (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khoảnh khắc hai nữ vận động viên nắm tay nhau cùng cán đích ở nội dung Full Aqua Warriors Relay đã tạo nên hình ảnh đẹp đầy cảm xúc về tinh thần thể thao và sự gắn kết (Ảnh: Tiến Tuấn).

VĐV Võ Minh Tài (18 tuổi, đến từ Đà Nẵng) đã xuất sắc về Nhất ở nội dung Ultra Aqua Warriors của nam và được coi là "nam vương" của giải đấu với chặng đua khắc nghiệt nhất gồm 5km bơi biển và chạy bộ 21km (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhiều vận động viên bế, nắm chặt tay con nhỏ cùng chạy những bước cuối để về đích đã mang đến khoảnh khắc đặc biệt xúc động. Đó không chỉ là giây phút ăn mừng chiến thắng cá nhân, mà còn là niềm hạnh phúc được chia sẻ với gia đình, để hành trình thể thao trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nam VĐV mở bia ăn mừng đầy cảm xúc khi về đích ở nội dung Full Aqua Warriors (Ảnh: Mạnh Quân).

Giải đấu không chỉ quy tụ đông đảo vận động viên trong nước mà còn thu hút cả các vận động viên quốc tế tham gia và về đích trong niềm hân hoan, khẳng định sức hấp dẫn cũng như tầm vóc ngày càng lớn của Aqua Warriors (Ảnh: Tiến Tuấn).