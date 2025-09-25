Lịch trình và nội dung thi đấu ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức, chính thức khởi tranh từ ngày 27/9 đến 28/9 tại khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habor City, Vân Đồn (Quảng Ninh).

Đây là sự kiện thể thao sức bền độc đáo, năm thứ 2 tổ chức tại Vân Đồn với các nội dung kết hợp giữa bơi và chạy, mang đến trải nghiệm mới mẻ, đầy thách thức và hấp dẫn. Sự kiện quy tụ khoảng 2.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia 7 cự ly thi đấu.

Lịch trình thi đấu trong ngày 27/9 (Ảnh: BTC).

Trong ngày 27/9, các VĐV sẽ làm thủ tục ghi danh, nhận race kit, trải nghiệm đường bơi, trải nghiệm khu vực chuyển tiếp của các nội dung thi đấu.

Vào chiều 27/9, 3 nội dung gồm Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors sẽ chính thức bước vào tranh tài.

Lịch trình thi đấu trong ngày 28/9 (Ảnh: BTC).

Sáng 28/9, 4 nội dung còn lại gồm Olympic Aqua Warriors, Full Aqua Warriors, Sprint Aqua Warriors và Ultra Aqua Warriors sẽ chính thức tranh tài.

Đáng chú ý, một trong những nội dung được mong chờ nhất và lần đầu tiên tổ chức ở giải đấu này là nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Tính chiến thuật và tinh thần đồng đội khiến Mixed Team Relay trở thành phần thi sôi động, kịch tính. Phần thi tiếp sức không chỉ là trao chip, mà còn trao niềm tin, tinh thần và khát vọng đồng đội đem lại những trải nghiệm thú vị cho các VĐV.

Ngoài ra, ở nội dung Ultra Aqua Warriors Solo (bơi 5km - chạy 21km), các vận động viên được phép có pacer (người dẫn tốc) trong phần thi chạy là một điểm nhấn độc đáo của giải đấu.

Lịch trình các nội dung thi đấu ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).