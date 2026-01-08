Báo Kyrgyzstan bình luận trước khi đội nhà gặp U23 Việt Nam

Sau thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận mở màn giải U23 châu Á, U23 Kyrgyzstan sẽ đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Đây là trận đấu có thể quyết định số phận của đội bóng Trung Á. Nếu tiếp tục thất bại, U23 Kyrgyzstan có nguy cơ bị loại sớm.

U23 Kyrgyzstan thi đấu kiên cường trước U23 Saudi Arabia trong thế 10 người (Ảnh: AFC).

Trước trận đấu này, báo giới Kyrgyzstan đánh giá khá cao U23 Việt Nam, nhất là sau khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Jordan ở lượt trận đầu tiên.

Tờ Aki Press bình luận: “Việc thi đấu thiếu người khi Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ ở phút 34 đã khiến cho U23 Kyrgyzstan hứng chịu thất bại trước U23 Saudi Arabia. Đoàn quân của HLV Edmar Lacerda sẽ phải dồn toàn lực đánh bại U23 Việt Nam nếu không muốn bị loại sớm.

Đây là thử thách không hề dễ dàng với U23 Kyrgyzstan. Trong trận mở màn, U23 Việt Nam đã chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Đội hình của U23 Việt Nam đều thi đấu trong nước nhưng họ sở hữu không ít tuyển thủ quốc gia. Chính vì vậy, U23 Kyrgyzstan cần phải đặc biệt cẩn trọng nếu không muốn tiếp tục hứng chịu trận thua thứ hai”.

Tờ Sport.kg cũng có chung quan điểm: “Sức mạnh của U23 Việt Nam đã được kiểm chứng sau chiến thắng trước U23 Jordan với tỷ số 2-0. Trong đó, cả hai bàn thắng đều được đội bóng này thực hiện từ tình huống cố định.

U23 Việt Nam được nhận định là đối thủ đáng gờm (Ảnh: AFC).

U23 Kyrgyzstan đã trải qua trận đấu đáng khen với U23 Saudi Arabia. Toàn đội đã đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu trong thế 10 người. Nhưng đáng tiếc, đội chủ nhà đã có bàn thắng ở phút 88 do công của Rakan Al-Ghamdi”.

Một tờ báo khác là Vecherniy Bishkek viết: “Việc trọng tài Fu Ming rút thẻ đỏ với Arsen Sharshenbekov ở phút 34 khiến U23 Kyrgyzstan gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Saudi Arabia. Dù thất bại nhưng U23 Kyrgyzstan vẫn xứng đáng nhận được lời khen vì lối chơi kiên cường trước đối thủ rất mạnh.

Vào ngày 9/1, U23 Kyrgyzstan sẽ phải chạm trán với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Edmar Lacerda không còn đường lùi trong trận đấu này. Dù không mạnh bằng U23 Saudi Arabia nhưng U23 Việt Nam cũng là đội bóng thực sự đáng gờm”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall vào lúc 21h ngày 9/1.