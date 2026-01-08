Chủ tịch FIFA công bố cách mạng công nghệ ở World Cup 2026

Tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng CES 2026 (Las Vegas), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Gianni Infantino đã công bố một cuộc cách mạng công nghệ cho kỳ World Cup lịch sử tại Bắc Mỹ. Với sự hỗ trợ của AI và dữ liệu 3D, những tranh cãi về việt vị "từng milimet" hứa hẹn sẽ được giải quyết triệt để.

Chủ tịch Infantino cho biết, toàn bộ cầu thủ tham dự World Cup sẽ được quét cơ thể để tạo lập các avatar 3D cá nhân hóa. Khác với những mô hình đồ họa chung chung trước đây, các avatar này phản ánh chính xác từng thông số hình thể và kích thước thực tế của từng cầu thủ, từ Erling Haaland (1,95m) đến Lionel Messi (1,70m).

FIFA sẽ áp dụng các avatar AI hỗ trợ VAR tại World Cup mùa hè này (Ảnh: FIFA)

Hệ thống này là bước nâng cấp mang tính đột phá cho Công nghệ việt vị bán tự động (SAOT). Bằng cách theo dõi hàng nghìn điểm dữ liệu, AI có thể nhận diện vị trí cầu thủ ngay cả trong những pha bóng lộn xộn hoặc bị che khuất, giúp VAR đưa ra phán quyết nhanh chóng và chân thực hơn trên sóng truyền hình.

Không chỉ dừng lại ở công tác trọng tài, FIFA còn bắt tay cùng Lenovo ra mắt nền tảng Football AI Pro. Đây là kho dữ liệu khổng lồ được cung cấp cho tất cả 48 đội tuyển nhằm thu hẹp khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá thông qua phân tích dữ liệu chuyên sâu.

Chủ tịch Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ là "màn trình diễn vĩ đại nhất hành tinh" với quy mô chưa từng có: 104 trận đấu (tăng mạnh so với 64 trận tại World Cup Qatar 2022), dự kiến đón 7 triệu khán giả trực tiếp đến sân và hơn 6 tỷ người theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Tính đến hiện tại, 42/48 đội bóng ưu tú nhất đã chính thức giành quyền góp mặt, bao gồm những cái tên nổi bật như Argentina, Brazil, Pháp, Anh, Đức cùng các đại diện châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan hay Uzbekistan.

6 suất cuối cùng sẽ được định đoạt sau loạt trận play-off kịch tính vào tháng Ba tới. Tại châu Âu, những "ông lớn" như Italy, Thụy Điển hay Ba Lan đang phải nỗ lực hết mình để không bỏ lỡ tấm vé đến Bắc Mỹ. Tại vòng play-off liên lục địa, Iraq và Congo đang được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho những vị trí cuối cùng.