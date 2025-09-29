Những "nữ chiến binh" gây sốt ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Mời các vận động viên vào tìm ảnh của mình bằng số bib, rất nhiều ảnh đẹp và độc đáo: https://aquawarriors.com.vn/awvd-photo/#lstPhoto

Nếu gọi Trần Hà Trang là "nữ chiến binh" ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức tại Vân Đồn (Quảng Ninh) trong hai ngày 27/9 và 28/9 hẳn sẽ nhận được sự đồng tình từ rất nhiều người.

Về đích bằng ý chí sắt đá, quyết tâm không bỏ cuộc bằng mọi giá

Trần Hà Trang (áo trắng) gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành phần chạy 21km khi dự thi nội dung Ultra Aqua Warriors (Ảnh: BTC).

Hình ảnh nữ VĐV sinh năm 2001 rạng rỡ về đích rồi đổ gục ngay sau đó khiến mọi người đều phải nể phục tinh thần thép, ý chí sắt đá để VĐV đến từ CLB Hải Phòng Swim mới có thể hoàn thành nội dung thi đấu khó nhất tại giải đấu này là Ultra Aqua Warriors Solo, khi phải chinh phục 5km bơi biển và ngay sau đó là 21km chạy bộ.

Sau khi ăn mừng ở vạch đích, Hà Trang phải nhờ hai người dìu đi và đội ngũ y tế phải nhanh chóng hỗ trợ cho cô hồi sức. Phải mất gần nửa tiếng, Hà Trang mới hồi tỉnh và trở nên vui vẻ hơn khi nhận sự chúc mừng từ mọi người với chức vô địch danh giá nhất của giải đấu.

“Sau khi hoàn thành phần bơi biển 5km khá dễ dàng, tôi lại gặp vấn đề khi chuyển sang phần chạy. Ngay ở km thứ 7 tôi đã bị chuột rút, đau cơ. Trong suốt quãng đường còn lại, có những thời điểm tưởng như tôi nghĩ mình phải bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của người dẫn tốc là cô giáo Phạm Thị Ngọc Quỳnh, cũng như tự nhủ mình đã nỗ lực tập luyện rất nhiều trong suốt 3 tháng qua để quyết tâm về đích bằng mọi giá. Chức vô địch này là trải nghiệm rất đáng nhớ với tôi”, VĐV Hà Trang chia sẻ.

Đáng chú ý Hà Trang là cựu VĐV đội tuyển bơi lội quốc gia và mới giải nghệ năm 2023. “Sở trường của tôi là bơi, chưa thi đấu một giải chạy nào bao giờ, nhưng tôi cố gắng tập chạy trong suốt 3 tháng qua. Tôi không nghĩ cuối cùng mình lại chinh phục được nội dung khó nhất tại Aqua Warriors lần này”, VĐV Hà Trang bày tỏ.

Cũng từng là VĐV đội tuyển bơi lội quốc gia, Ngô Thu Hà và Lê Thị Hà My là hai gương mặt nữ gây ấn tượng nhất ở nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại giải đấu Aqua Warriors là Open Water Mixed Team Relay 4x750m.

Lê Thị Hà My (ngoài cùng bên trái) và Ngô Thu Hà (thứ 2 từ trái sang) ăn mừng chức vô địch nội dung Open Water Mixed Team Relay cùng các đồng đội của CLB Bơi Thăng Long Hà Nội (Ảnh: Thế Nam).

Trong khi 6 nội dung còn lại ở giải đấu đều đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng bơi và chạy bộ, thì Open Water Mixed Team Relay là nội dung chỉ yêu cầu kỹ năng bơi biển, nhưng lại đòi hỏi khả năng phối hợp chiến thuật giữa 4 đồng đội với nhau khi mỗi người đều phải hoàn thành lượt bơi 750m của mình nhanh nhất trước khi trao chip cho đồng đội thực hiện lượt bơi tiếp theo.

Đáng chú ý, Ban tổ chức (BTC) chỉ yêu cầu mỗi đội có ít nhất 1 nữ VĐV, nhưng CLB Bơi Thăng Long đã chọn đến 2 VĐV nữ để thi đấu cùng các đội chủ yếu là màn kết hợp giữa 3 nam và 1 nữ. Tuy nhiên Ngô Thu Hà và Lê Thị Hà My gây ấn tượng khi trở thành nhân tố quan trọng để mang về chức vô địch cho CLB Bơi Thăng Long (Hà Nội).

Theo đó Ngô Thu Hà đạt thông số bơi 100m trong 1 phút 38 giây, Lê Thị Hà My đạt thông số bơi 100m trong 1 phút 42 giây. Trong khi đó thành viên Nguyễn Văn Sang bơi 100m mất 1 phút 30 giây và Vũ Tấn Thành là 1 phút 20 giây.

"Chúng tôi trước đây từng là VĐV đội tuyển bơi lội quốc gia nên rất hiểu nhau và đặt quyết tâm cao giành chức vô địch ở nội dung này. Cả đội đã tập luyện miệt mài để có được thành quả như ngày hôm nay", VĐV Ngô Thu Hà bày tỏ.

Lê Thị Hà My (ngoài cùng bên trái) lập cú đúp chức vô địch ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup. (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điều đặc biệt là ở ngày thi đấu thứ 2, VĐV Lê Thị Hà My tiếp tục giành top 1 Full Aqua Warriors Relay nội dung đôi nữ. Hà My hầu như không có đối thủ ở phần thi bơi 3km tạo lợi thế lớn cho đồng đội là Nguyễn Thị Thuỷ bứt phá ở phần thi chạy 15km để về nhất.

Những nữ chiến binh cứ dự thi là... có giải

Một gương mặt khác cũng gây ấn tượng đặc biệt tại giải đấu diễn ra ở đặc khu kinh tế Vân Đồn là VĐV Hạnh Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh), khi chị tiếp tục giành ngôi vô địch ở nội dung Sprint Aqua Warriors của nữ.

Hạnh Nguyễn là gương mặt quen thuộc của các giải Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức và lần nào cô tham dự cũng đều đứng bục, hoặc về nhất hoặc về nhì. Tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra hồi tháng 8, Hạnh Nguyễn dễ dàng vô địch ở cự ly chạy 5km.

Và tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, Hạnh Nguyễn gây bất ngờ khi bỏ qua các nội dung sở trường có cự ly bơi và chạy bộ ngắn để đăng ký nội dung Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km). Vậy nhưng khi về đích cô gái đến từ Hà Nội vẫn không một chút mệt mỏi mà cười tươi tắn khi biết tin mình giành ngôi vị cao nhất của nữ.

"Ở các giải đấu trước tôi chỉ dự thi nội dung Sprint hay Olympic, cũng may mắn về nhất hoặc nhì. Lần này tôi muốn thử sức ở nội dung khó hơn là Full Aqua Warriors và thật hạnh phúc khi là nữ VĐV cán đích đầu tiên.

Hôm nay phần bơi biển hơi khó khăn vì dòng chảy mạnh, sóng khá lớn nên tôi cố gắng nằm trong tốp đầu và sau đó bứt phá nhờ sở trường trên đường chạy. Giải đấu Aqua Warriors được tổ chức rất chuyên nghiệp, cảm ơn BTC có sân chơi rất thú vị cho mọi người", VĐV Hạnh Nguyễn bày tỏ sau khi về nhất ngày 28/9.

Niềm vui của VĐV Hạnh Nguyễn khi lần đầu tiên giành chức vô địch ở nội dung Full Aqua Warriors của nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở nội dung Sprint Aqua Warrriors cũng xuất hiện một nữ "chiến binh" vô địch ngay lần đầu tiên tham dự giải đấu Aqua Warriors là Nguyễn Vũ Ngọc Anh - người đã bay quãng đường rất xa từ TPHCM ra Hà Nội trước khi di chuyển thêm quãng đường dài đến Quảng Ninh để thi đấu.

Nguyễn Vũ Ngọc Anh giành chức vô địch nội dung Sprint Aqua Warriors ngay lần đầu tiên tham dự môn thể thao kết hợp bơi và chạy này (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Tôi được một người bạn rủ dự Aqua Warriors và đây là lần đầu tôi thử sức ở môn thể thao 2 môn phối hợp giữa bơi và chạy. Hôm nay biển có sóng lớn và gió mạnh, tôi cũng như nhiều VĐV gặp không ít khó khăn nhưng tôi đã làm tốt để về đích sớm nhất. Giải đấu này đem đến trải nghiệm hết sức thú vị", VĐV đến từ CLB Ánh Viên Swim ở TPHCM bày tỏ.

VĐV Ngọc Anh cũng tiết lộ bí quyết để giành chức vô địch không gì khác ngoài việc nỗ lực tập luyện hàng ngày, đặt cho mình những mốc thành tích cụ thể để phấn đấu vượt qua. "Vì đây là lần đầu dự thi một giải Aqua Warriors nên tôi hơi rón rén dự thi nội dung có cự ly ngắn, những lần sau tôi sẽ dự thi ở nội dung khó hơn và đó cũng là cách để bản thân có những trải nghiệm thú vị hơn. Giải đấu này thực sự rất hấp dẫn", VĐV Ngọc Anh chốt lại.