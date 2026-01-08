U23 Nhật Bản dùng cầu thủ U21 và sinh viên vẫn áp đảo ở giải U23 châu Á

U23 Nhật Bản thắng đậm U23 Syria 5-0

Điều đó có nghĩa là đội bóng trẻ Nhật Bản đang đá “chấp” tất cả các đội còn lại của giải U23 châu Á năm nay đến hai tuổi.

Những người “lớn” tuổi nhất trong số 22 cầu thủ Nhật Bản được đăng ký thi đấu tại giải này sinh năm 2005 (10 cầu thủ), tức chỉ mới bước vào tuổi 21. Còn những người nhỏ tuổi nhất bên phía đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc là tiền vệ tấn công Tokumo Kawai và tiền đạo Shion Shinkawa (cùng sinh năm 2007).

U23 Nhật Bản thực chất chỉ mới ở độ tuổi 21, nhỏ hơn các đội còn lại đến hai tuổi (Ảnh: AFC).

Đặc biệt, trong số 22 cầu thủ Nhật Bản có đến 8 người đang là sinh viên, chiếm hơn 1/3 đội hình. Đó là thủ môn Tomoyasu Hamasaki (đội Đại học Meiji), hậu vệ Kanta Sekitomi (Đại học Yokohama), Kairu Ozaki (Đại học Waseda), Atsushi Inagaki (Đại học Meiji), Hayakani Okabe (Đại học Toyo), tiền vệ Toki Sugasawa (Đại học Kokushikan), Ryunosuke Yada (Đại học Tsukuba) và tiền đạo Shusuke Furuya (Đại học quốc tế Tokyo).

Đáng chú ý hơn nữa, trước khi giải U23 châu Á 2026 khởi tranh, U23 Nhật Bản loại đến 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm tiền vệ Yuichiro Ota (CLB St Louis City 2, Mỹ), Aiki Tsukamoto (Hume City FC, Australia) và tiền đạo Kaique Kenji (CLB Cruzeiro, Brazil).

Điều đó có nghĩa với bóng đá Nhật Bản, không phải cứ thi đấu ở nước ngoài là đương nhiên có chỗ khoác áo các đội tuyển quốc gia, thi đấu ở nước ngoài nghiễm nhiên có trình độ cao hơn các cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước, hoặc có trình độ cao hơn cầu thủ sinh viên.

U23 Nhật Bản (áo xanh) thắng đậm U23 Syria đến 5-0 trong trận ra quân (Ảnh: AFC).

Đội hình “chấp” hai tuổi của bóng đá Nhật Bản vẫn thắng đậm U23 Syria đến 5-0 trong trận ra quân. Họ là đội thắng đậm nhất tính đến thời điểm này của giải. Một chiến thắng cho thấy bóng đá trẻ Nhật Bản vẫn quá mạnh ở bình diện châu Á, cho dù họ đang thi đấu chấp tuổi.

Cần nhắc lại rằng Nhật Bản là nền bóng đá duy nhất từng hai lần vô địch U23 châu lục, trong khi các nền bóng đá lớn còn lại như Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan và Iraq mỗi nền bóng đá chỉ mới một lần vô địch U23 châu Á. Đồng thời, U23 Nhật Bản là đương kim vô địch của giải.

Chi tiết đấy phản ánh nhờ việc phát triển tốt nền tảng đào tạo trẻ, phát triển bóng đá học đường, nền bóng đá trẻ Nhật Bản luôn có các đại diện đạt trình độ rất cao. Thành ra, dù U23 Nhật Bản nhỏ tuổi hơn hẳn hầu hết các đội bóng khác tại giải U23 châu Á 2026, nhưng họ vẫn được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải năm nay.