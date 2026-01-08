Tiền vệ U23 Việt Nam tiết lộ “bí kíp” hóa giải U23 Kyrgyzstan

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở trận mở màn, U23 Việt Nam đang sở hữu tâm lý cực kỳ hưng phấn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bảng U23 châu Á bằng cuộc chạm trán đối thủ U23 Kyrgyzstan, diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1.

Tiền vệ Thái Sơn tự tin hướng đến trận đấu tiếp theo tại VCK U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Gác lại niềm vui chiến thắng, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhanh chóng trở lại sân tập vào chiều 7/1 tại Saudi Arabia. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí hứng khởi nhưng không kém phần nghiêm túc, khi mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là giành trọn 3 điểm ở trận đấu quyết định của bảng A.

Chia sẻ bên lề buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đã hé lộ những chỉ đạo sát sao từ ban huấn luyện. Theo cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa, chiến thắng đầu tay không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là liều thuốc tinh thần giúp các cầu thủ trẻ rũ bỏ áp lực tâm lý để chơi bóng thanh thoát hơn.

Nói về mục tiêu cho cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, Thái Sơn cho biết: "HLV Kim Sang Sik đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố tốc độ. Chúng tôi được yêu cầu phải xử lý bóng thật nhanh, luôn có tư duy hướng trái bóng về phía trước để áp đặt lối chơi lên đối thủ. Mục tiêu của toàn đội là tạo nên một trận đấu đẹp mắt và giành trọn 3 điểm".

Theo chia sẻ của Thái Sơn, U23 Việt Nam chơi chủ động trước một U23 Kyrgyzstan vốn đang ở thế chân tường sau trận thua sát nút 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia.

Tại giải đấu năm nay, Thái Sơn tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế ở khu trung tuyến. Trong trận thắng U23 Jordan, cầu thủ sinh năm 2003 này đã tỏa sáng với khả năng thu hồi bóng hiệu quả và điều tiết nhịp độ trận đấu cực tốt. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn tỏ ra khá khắt khe với màn trình diễn của chính mình.

"Bản thân tôi cảm thấy chưa thực sự hài lòng vì đôi lúc vẫn còn những tình huống xử lý chủ quan trên sân. Tôi cần phải tập trung hơn và cải thiện những sai sót này ở trận đấu tới", Thái Sơn chia sẻ.

Hiện tại, U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng A. Với cục diện hiện tại, một chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 tới đây sẽ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chính thức sở hữu tấm vé vào vòng tứ kết sớm một vòng đấu.

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số (Ảnh: AFC).

Việc sớm hoàn thành mục tiêu vòng bảng không chỉ giúp đội bóng áo đỏ bảo toàn lực lượng mà còn cho phép ban huấn luyện có những toan tính về nhân sự và chiến thuật cho chặng đường khốc liệt phía trước.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan được đánh giá là bài kiểm tra quan trọng để khẳng định bản lĩnh của "những chiến binh sao vàng" tại đấu trường châu lục năm nay. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1 trên sân King Abdullah Sport.